Mijatovic: "Cinco años después no sé en qué posición poner a Bale para que rinda"

A pesar de que Solari ha apostado por el galés para su once inicial ante el Barcelona, Gareth Bale ha vuelto a firmar un mal partido ante la afición del Real Madrid. El jugador no ha estado acertado en todo el partido, sin tener apenas oportunidades y estar más bien desaparecido sobre el campo durante la hora que pudo jugar.

Ya en la segunda parte del partido, la afición del Bernabéu perdió la paciencia con el jugador. Aprovechando su cambio en el minuto 61, la grada comenzó a pitar al galés, aclamando a su vez la salida al terreno de juego de Isco, que volvía a la convocatoria de Solari tras su ausencia en la semifinal de Copa.

Pedja Mijatovic, durante la retransmisión en Carrusel Deportivo, no dudó en criticar la poca presencia de Bale en el partido: "Quiero plantear una pregunta, ¿alguien me puede explicar qué posición es ideal para Bale después de cinco años".

"Es que cuando lo pones por la izquierda pues el chaval cumple, no cumple o sufre. Por la derecha también. De segunda punta también. Cuando no lo pones está enfadado. Cinco años y, no me lo explico, en qué posición debes ponerlo para que rinda como debe rendir", zanjaba Mijatovic.