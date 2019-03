Modric, sobre la marcha de Cristiano: "Algunos jugadores tenían que haber dado un paso adelante"

Luka Modric atendió a los medios en la rueda de prensa previa al partido que disputará su equipo en la noche del martes ante el Ajax, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

El jugador croata, Balón de Oro por su fantástica temporada 2018, fue cuestionado por la marcha de Cristiano Ronaldo, al que el equipo blanco echa todavía de menos tanto su figura como los goles que aseguraba año tras año. "La ausencia de Cristiano es muy importante. El club intentaba cuando se fue que otros jugadores intenten cubrir su función y que se dividan entre jugadores de arriba y eso no es fácil porque Cristiano ha metido 50 goles", reconoció el croata.

"Algunos jugadores tenían que haber dado un paso adelante que no voy a nombrar pero que podrían haber metido 15 o 20 goles ya. El club ha puesto fe en varios jugadores como Asensio o Bale y ha traído a Mariano o a Vinicius pero algunas veces las cosas no salen como queremos", señaló el balcánico, dejando claro que hay algunos compañeros que no han cumplido las expectativas que el club había puesto en ellos.

"Veo a Bale con ganas de seguir"

Modric también fue preguntado sobre el papel de Gareth Bale, uno de los jugadores más cuestionados en las últimas fechas dentro de la disciplina blanca. "Gareth está bien, yo lo veo bien. Cada jugador entra en una fase de su carrera en la que no se siente mejor, me pasó a mi en el pasado y tiene que seguir. Yo le veo feliz y con ganas para seguir. No podemos olvidar lo que ha hecho porque parece que se olvida todo muy fácil", concluyó el centrocampista del Real Madrid.