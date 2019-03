Los partidos, a la caza del voto de la mujer en vísperas del 8-M

El feminismo está de moda. Para aplaudirlo o para denostarlo. También para reformularlo como Ciudadanos con su feminismo "liberal". Todos quieren subirse al carro y más en vísperas del 8-M y de varias citas electorales. El impulso de la calle y la nueva convocatoria de huelga el próximo viernes ha puesto sobre la mesa un movimiento feminista renovado, capaz de generar controversia entre los propios partidos políticos que intentan arrimar el ascua a su sardina para conquistar votos.

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha explicado esta mañana en la Cadena SER su propia visión del feminismo "liberal". “Yo no voy a expulsar a nadie del feminismo pero me he encontrado a gente de otros partidos que expulsan a las que no estamos de acuerdo en algo", ha dicho. No se identifica con el partido que habla de portavozas, en referencia a Podemos y denuncia que algunos partidos han querido monopolizar el feminismo. "Eso no nos gusta, por eso defendemos el feminismo basado en políticas y no en carteles; a mí no me representa un partido que habla de 'portavozas', me representa quien aumenta los permiso de paternidad y defiende más desgravaciones por guarderías", ha dicho. La dirigente de Cs ha defendido la "gestación subrogada" que ha negado llamarla vientres de alquiler por el "carácter altruista" que proponen en su regulación.

Casado, su pacto contra la brecha salarial y su portavoz no feminista

"Está muy bien que nos declaremos todos feministas pero sin colectivizar y sin mentir ni hacer demagogia", ha dicho esta mañana Pablo Casado en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum. Hace un año y justo el día antes de la huelga de las mujeres, la exministra de Igualdad del Gobierno de Rajoy y actual portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, decía en la Cadena SER que consideraba una etiqueta ser feminista y que a ella no le gustaban las etiquetas.

No sabemos si ha cambiado de opinión, el caso es que el líder de su partido ha pedido un pacto de Estado para acabar con "la brecha salarial en España". Casado ha explicado que afecta más a las madres más que al resto de mujeres porque "sigue habiendo empresarios que discriminan" y es un hecho que se debe erradicar. Y ha cargado contra los partidos de izquierda . "La izquierda que tradicionalmente no se ha ocupado de los derechos de las mujeres, que estuvo en contra el sufragio y ahí están los discursos de las diputadas socialistas", ha dicho, en contradicción con la propia historia como ya desmontó el periodista Isaías Lafuente en unos tuits a Albert Rivera.

Carmen Calvo preside los actos institucionales por el 8-M

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, preside este lunes un acto institucional por el Día Internacional de la Mujer. Está organizado por el Instituto de la Mujer y se entregan los Reconocimientos a la Igualdad 2019.

En la categoría de 'Excelencia profesional', figura Adela Sáez Zafra, cirujana galardonada como una de las especialistas sanitarias más valorada del país. En la de 'Rompiendo la brecha digital de género', la ganadora es María Ángeles Martín Prats, ingeniera aeroespacial por el desarrollo en aviónica. Debido a Ley Orgánica del Régimen Electoral General, el acto ha tenido que ser adelantado. No importa. El feminismo y la igualdad serán siendo asuntos estrella en las próximas semanas.

La vicepresidente Carmen Calvo. / Ballesteros (EFE)