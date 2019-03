Los rostros de 'Crónicas marcianas' despiden al señor Galindo

Puntual como nadie, experto en patatas fritas, guason, educado y metódico.

Siempre recordaré aquella fiesta de Crónicas en la que se me acercó y me dijo, “me marcho ya, te regalo mi ticket de copa”. Con ese gesto me lo dijo todo. Merçi maco.

Adeu Martí. #DEPGalindo #Galindo 😢 pic.twitter.com/gRZeMVs8iF