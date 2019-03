Puigserver: "Teníamos dudas de que los objetivos perseguidos fueran los mismos"

Alberto Pozas Explica el coronel que "la relación con el señor Trapero fue siempre dificil, el día 25 de septiembre no se presentó en la reunión. Además, el día 27, presentó un escrito solicitando que se revocara mi designación". En ese escrito dice "la misma expresión que el señor Forn había usado en su carta al ministro, dice que ellos no han solicitado el apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no lo necesitan". 05/03/2019 17:25

Alberto Pozas El nombre de Josep Lluís Trapero aparece constantemente en este causa. Él está imputado en la Audiencia Nacional y la Fiscalía pide once años de cárcel para él por rebelión por estos mismos hechos: http://cort.as/-FFmz 05/03/2019 17:22

Alberto Pozas Se sorprende Pérez de los Cobos porque al día siguiente el conseller Joaquim Forn "cuenta el contenido de la reunión y lo hace público". Intenta establecer un vínculo entre la actuación de Trapero, mayor de los Mossos, y el conseller Joaquim Forn. 05/03/2019 17:21

Alberto Pozas Finalmente, explica el coronel de la Guardia Civil, los Mossos aumentaron el número de efectivos contenidos en ese primer plan inicial. 05/03/2019 17:19

Alberto Pozas Asegura Pérez de los Cobos que Trapero le contestó que "no te preocupes que tendréis la respuesta. Es más, la respuesta ya os la ha dado el conseller". Lo relaciona con que un día antes Joaquim Forn y el ministro Zoido habían mantenido una comunicación en la que el conseller había afirmado que no se necesitaban apoyos policiales para el 1-O. "Interpreto que el señor Trapero conocía en profundidad el contenido de esa carta y compartía su opinión", añade. 05/03/2019 17:19

Alberto Pozas Pérez de los Cobos, el mismo 23 de septiembre, también criticó el plan presentado por Trapero, a lo que el mayor de los Mossos contestó que "no reconoce en mi persona ninguna potestad para darle instrucciones sobre este plan". 05/03/2019 17:16

Alberto Pozas El 23 de septiembre, en una de las reuniones de coordinación, el fiscal superior dijo a Trapero que "ese plan de actuación no parece el apropiado, parece más encaminado a un dispositivo policial de unas elecciones normales, de las habituales y no de un referéndum prohibido que hay que impedir". 05/03/2019 17:15

Alberto Pozas Habla Pérez de los Cobos sobre Trapero, mayor de los Mossos: "Reaccionó entendiéndolo como una injerencia y algún tipo de autoridad por encima de él por parte de funcionarios de otra administración. El fiscal superior le aclaró que no era así". 05/03/2019 17:11

Alberto Pozas Explica Pérez de los Cobos que reibió una llamada del fiscal jefe del TSJ de Catalunya explicándole que había decidido "que me iba a encargar la coordinación de los dipositivos policiales". 05/03/2019 17:08

Alberto Pozas Empieza la testifical de Pérez de los Cobos. Las preguntas las hace, en primer lugar, la fiscal Consuelo Madrigal. 05/03/2019 17:07

Alberto Pozas Avanza rápido la testifical de Juan Antonio Puigserver. Es probable que, si no hay más cambios, este martes escuchemos la declaración del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. 05/03/2019 17:02

Alberto Pozas Una vez aplicado el artículo 155 y desde que estuvo en Barcelona, explica Puigserver que "la actuación y la relación que tuvieron los mandos de los Mossos conmigo fue leal y profesional". 05/03/2019 16:55

Aitor Álvarez El presidente del tribunal, Manuel Marchena, riñe de nuevo al abogado de Joaquim Forn, Xavier Melero, por icluir reflexiones y juicios de valor en el preámbulo de sus preguntas a los testigos. Melero se disculpa y reformula la pregunta. 05/03/2019 16:50

Alberto Pozas Por el momento la declaración de Juan Antonio Puigserver va en la línea del resto de testigos de perfil policial, aunque sin ser tan crítico con los Mossos d'Esquadra y limitándose a reflejar que Carles Puigdemont, Joaquim Forn y Josep Lluís Trapero no aceptaron sin matices las órdenes judiciales de impedir el referéndum. 05/03/2019 16:46

Alberto Pozas Pregunta directamente el abogado de Forn si Puigserver observó alguna influencia del exconseller en la actuación del mayor de los Mossos. La respuesta es no. 05/03/2019 16:43

Alberto Pozas "Que no se fuera a cumplir el auto no lo dijo nadie. Entendimos que había una discrepancia sobre qué entendía cada administración por cumplimiento del auto judicial", dice Pugiserver. 05/03/2019 16:42

Alberto Pozas "Era la cuadratura del círculo intentar hacer lo uno y lo otro", dice sobre las intenciones de Puigdemont y la Generalitat en la Junta de Seguridad afirmando que cumplirían las órdenes judiciales sin impedir el referéndum. 05/03/2019 16:40

Alberto Pozas Subraya Puigserver que la diferencia "de buena fe o interesada" era "en un caso era la preservación de la conviviencia ciudadana y en nustro caso era hacer actuaciones enderezadas a impedir la celebración de la consulta". 05/03/2019 16:39

Alberto Pozas Reprende por segunda vez el juez Marchena al fiscal Moreno cuando hace preguntas sobre hipótesis al testigo. 05/03/2019 16:31

Alberto Pozas Explica Puigserver que todos los enfrentamientos entre agentes y manifestantes que pudo haber los conoció por la televisión. "No tiene ningún sentido que incidamos en esa idea", dice Marchena. 05/03/2019 16:30

Aitor Álvarez Puigserver sitúa a Forn como un mero supervisor de Trapero, que daba por buenas las decisiones del Major de los Mossos, pero que no diseñaba los planes operativos de la policía catalana. 05/03/2019 16:28

Alberto Pozas Explica Puigserver la intervención de Joaquim Forn en esa Junta de Seguridad: "Yo recuerdo que principalmente intervinieron por parte de la Generalitat el president y el mayor Trapero, el conseller Forn tuvo escasas intervenciones. Que yo recuerde, el conseller Forn en aquel momento vino a ratificar los criterios de actuación expuestos por Trapero y recordó que se entendía que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tenían que actuar a requerimiento previo de los Mossos d'Esquadra". 05/03/2019 16:28

Alberto Pozas "No dijeron que no fueran a hacerlo, tampoco hubo una respuesta afirmativa, algo así como que sabían lo que tendrían que hacer, tenian claro lo que tenían que hacer, esa es la única respuesta que obtuvimos" por parte de los representantes de la Generalitat ante el llamamiento a desconvocar el referéndum. 05/03/2019 16:25

Alberto Pozas Explica Puigserver que al final de la Junta de Seguridad se hizo un llamamiento "a que se desconvocara, a que no saliera la gente a la calle" por parte de Enric Millo, y también por parte del coronel Pérez de los Cobos para que se cerraran los centros de votación. 05/03/2019 16:24

Aitor Álvarez Puigserver fue el único miembro del gobierno español que asumió funciones directas en el Govern durante la aplicación del 155. Trabajó presencialmente en la Conselleria del Interior y supervisó la labor de los Mossos d'Esquadra, hasta que a mediados de mayo del año pasado abandonó el Departament, una vez Quim Torra nombró al nuevo Govern y el gobierno de Rajoy levantó la aplicación del 155. 05/03/2019 16:22

Alberto Pozas Puigserver repite algo que han dicho ya otros testigos: que Josep Lluís Trapero afirmó en esa reunión que "en presencia de personas mayores, niños, personas vulnerables, no se haría uso de la fuerza". Para el exsecretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, esto era una "excusa" para no actuar en muchos colegios. 05/03/2019 16:22

Alberto Pozas Explica Puigserver que esa Junta de Seguridad fue un tira y afloja entre los representantes de la Generalitat y los del Gobierno y el Ministerio del Interior. "Recuerdo que se dijo que en el cumplimiento de la parte dispositiva del auto cabía la posibilidad de actos de desobediencia y resistencia y que de ello podría derivar la necesidad de haer un uso proporcional de la fuerza". 05/03/2019 16:20

Aitor Álvarez Explica Puigserver que Trapero se comprometió a cumplir con los mandatos judiciales, pero que la forma de cumpliar era "asegurar la convivencia y hacer un uso racional de la fuerza". 05/03/2019 16:18

Alberto Pozas Explica Puigserver que durante esta Junta de Seguridad el entonces president Carles Puigdemont insistía en preservar la convivencia ciudadana por encima de cumplir con la orden judicial de impedir el referéndum ilegal. 05/03/2019 16:16

Alberto Pozas Se refiere el secretario técnico de Interior a la reunión celebrada el 28 de septiembre de 2017. El acta fue revelada por Ana Terradillos en la Cadena SER: http://cort.as/-FNR0 05/03/2019 16:14

Alberto Pozas "En el caso de la Generalitat el propio enunciado del punto único del orden del día ya nos ofrecía dudas, el objeto parecía que no era tanto impedir la celebración de la votación como coordinarnos durante la celebración de la jornada como si se tratara de un dispositivo en una jornada electoral o consulta refrendaria regularmente convocada", sigue Puigserver. 05/03/2019 16:13

Alberto Pozas "Sí que teníamos alguna discrepancia sobre la posibilidad de alcanzar una coordinación eficaz entre ambas administraciones, teníamos dudas de que los objetivos perseguidos fueran los mismos", dice Puigserver. 05/03/2019 16:12

Alberto Pozas Puigserver declara sobre la reunión de la Junta de Seguridad del 28 de septiembre de 2017, previa a la celebración del referéndum ilegal. Fueron convocados por Puigdemont: "El punto único del orden del día era la coordinación en relación con la jornada del referéndum". "No suponía ninguna jerarquía, eso se aclara todavía más en la siguiente reunión", añade. 05/03/2019 16:11

Alberto Pozas El fiscal Jaime Moreno pregunta a Puigserver. "No tengo conocimiento de si había una preocupación clara por esta situación más que por comentarios de algunos compañeros del Ministerio pero no participé en ninguna reunión previa". 05/03/2019 16:09

Alberto Pozas Finalmente a las 16.00 empieza la declaración de Juan Antonio Puigserver, secretario técnico de Interior que asumió la Consellería de Forn tras la aplicación del artículo 155. Después, si da tiempo, se escuchará el testimonio de Diego Pérez de los Cobos. 05/03/2019 16:02

Alberto Pozas En diez minutos empieza la testifical de Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil que coordinó el dispositivo policial del 1-O. 05/03/2019 15:49

Alberto Pozas Las testificales quedan suspendidas hasta las 16:00, con uno de los testimonios clave: Diego Pérez de los Cobos. Coronel de la Guardia Civil, coordinador del dispositivo de seguridad del 1-O que ha llegado a definir la actuación de los Mossos ese día como una "estafa": http://cort.as/-FPtz 05/03/2019 14:32

Alberto Pozas Pregunta el abogado de Turull, Rull y Sànchez si los acusados promovieron la violencia. "En absoluto, nada más lejos". 05/03/2019 14:31

Francisco Javier Alvarez La testigo estuvo en la concentración del 20 de septiembre donde “sólo hubo concentraciones serenas, pacíficas y con intervenciones de los Jordis apelando al civismo” 05/03/2019 14:30

Aitor Álvarez Munté es ahora mismo asesora del PDeCAT en el Área Metropolitana de Barcelona. Ganó las primarias del partido para ser candidata al Ayuntamiento de Barcelona, aunque finalmente el candidato será uno de los acusados en este juicio: Joaquim Forn. Munté, de hecho, podría incluso ser número 3 o 4 de la lista, porque la actual consellera de la Presidència del Govern, Elsa Artadi, se postula como número 2 (y por lo tanto, candidata efectiva). 05/03/2019 14:28

Alberto Pozas Insiste Munté en que, cuando ella estaba en el Govern, el referéndum unilateral no negociado con el ejecutivo central no estaba encima de la mesa. 05/03/2019 14:16

Alberto Pozas Munté asegura que ella nunca puso en duda que los Mossos cumplirían con la Ley. "Para mi no era tema", dice. 05/03/2019 14:11

Alberto Pozas Como mucho, ha dicho Munté, podían intuir la "desobediencia", pero niega que dejase el Govern ante la deriva unilateral que impulsaba Carles Puigdemont. 05/03/2019 14:08

Alberto Pozas Pregunta el fiscal, Jaime Moreno, por la destitución de otro exconseller escéptico, Baiget. "Me afectó", reconoce Munté. 05/03/2019 14:04

Francisco Javier Alvarez Munté asegura que dimito en julio de 2017 por motivos personales pero también porque intuía un escenario de desobediencia al Constitucional que no quería que se produjera ya que había sido advertida hasta en cinco ocasiones. No fue por miedo porque buscábamos el diálogo sino respeto 05/03/2019 14:03

Alberto Pozas "No tenía la sensación de que ni yo ni mis compañeros estábamos desobedeciendo aquello que el Tribunal Constitucional nos señalaba", asegura. Le "daba respeto" el poder enfrentarse a responsabilidades penales. 05/03/2019 14:02

Francisco Javier Alvarez Neus Munté ex conseller con Puigdemont 48 años, casada promete decir verdad y denuncia “ mi profunda tristeza e incomodidad por que un partido del ultraderecha ejerza la accion popular” 05/03/2019 13:59

Alberto Pozas "No, estábamos trabajando en una vía de búsqueda de diálogo, yo comparto plenamente esta vía", dice Munté negando que abandonase el Govern por estar en desacuerdo con la deriva del ejecutivo que dirigía Carles Puigdemont. 05/03/2019 13:59

Alberto Pozas La Fiscalía cree que Neus Munté, Jordi Baiget y otros exconsellers fueron purgados del Govern de Puigdemont. "Las razones que yo expuse fue que me veía desbordada en mis funciones como portavoz y acusaba una sobrecarga de trabajo", dice. Desvincula su salida del Govern con la deriva unilateral. 05/03/2019 13:58

Alberto Pozas Declara ahora Neus Munté, exconsellera del Govern. "No fui cesada, solicité a Carles Puigdemont mi relevo, había hecho una reflexión personal con mi familia y se lo comuniqué". 05/03/2019 13:57

Francisco Javier Alvarez Pina consigue bajar el Suffle acusatorio de Milló, enfría sus declaraciones al destapar que algunas afirmaciones parecen exageradas. ¿Como dice usted que había gente armada en las concentraciones? Pues no lo sé, me lo dijeron 05/03/2019 13:52

Francisco Javier Alvarez Jordi Pina defensa de Sánchez, Rull y Turull, pilla en un renuncio al testigo: ¿como dice usted que los CDR ( comités para defensa de la Repubñica) hacían proclamas violentas, si en esa fecha no existían? Respuesta Milló: pues no lo sé, pero las proclamas existían 05/03/2019 13:47

Alberto Pozas El abogado de Jordi Sànchez, Jordi Pina, le pregunta por su participación en una manifestación de Sociedad Civil Catalana y disturbios al final de la misma. "Claro, lo conoci", afirma Millo y pide añadir algo. "Ni la respuesta ni el matiz tienen trascendencia para la valoración de los hechos", corta el juez Marchena. 05/03/2019 13:39

Francisco Javier Alvarez Milló apesar de describir una situación caótica en algunas ocasiones reconoce que nunca consideró pedir al gobierno que decretara el estado de sitio o de escepcion 05/03/2019 13:34

Francisco Javier Alvarez Después de 3,5 horas de interrogatorio Milló no ha variado su discurso aunque las defensas dejan en entredicho al testigo al destapar imprecisiones o por hablar sobre hechos de los que no fue testigo directo. 05/03/2019 13:32

Alberto Pozas Fracesc Homs repite una pregunta planteada usualmente por el partido ultraderechista Vox: si, ante este clima crispado, no consideró pedir que se aplique el estado de excepción. "Consideré que la actuación de los cuerpos de seguridad tenía que ser suficiente para poder frenar estos actos". 05/03/2019 13:31

Alberto Pozas Preguntado por los "artefactos incendiarios" que, dice, se usaron esos días en Catalunya, asegura que se usó en el cuartel de la Guardia Civil de Igualada pero "no recuerdo la fecha, no fue el único, tendría que consultar mis datos, pero existen y me consta que están en algunos informes que se han elaborado". 05/03/2019 13:28

Alberto Pozas Benet Salellas, uno de los abogados de Jordi Cuixart, pide más detalles a Millo sobre la información que tiene sobre los incidentes del 20-S en Barcelona. Destaca un tuit de Jordi Cuixart en el que afirmaba que "no saldrán de aquí hasta que nosotros queramos", asegurando que "creo haberlo leído, lo he visto posteriormente". 05/03/2019 13:25

Francisco Javier Alvarez Él presidente del tribunal llama la atención al letrado Van der Heynde porque parece que se está careando con el testigo. Marchena le advierte que no haga preguntas que no tienen ninguna relevancia penal 05/03/2019 13:21

Alberto Pozas Los coches de la Guardia Civil "no se destrozaron solos", añade Millo sobre el 20-S frente a la Consellería de Economía. 05/03/2019 13:20

Alberto Pozas Andreu van den Eynde pregunta a Millo si hubo muertos en Catalunya durante el otoño soberanista. "Es un hecho notorio que no hubo ningún muerto", le reprocha Manuel Marchena, presidente del tribunal. "No introduzca elementos de la ironía", le dice. 05/03/2019 13:18

Francisco Javier Alvarez Milló reconoce que no ha visto personalmente todos los ataques que ha descrito pero responde con agravio que si vio personalmente la pintada de amenazas contra mi, mi mujer y mis hijos. No se la autoría de la pintada ( hace un silencio valorativo ) pero si se quien fue a limpiarla: mi hija 05/03/2019 13:17

Alberto Pozas Reconoce Millo que muchos de los hechos violentos a los que se ha referido los conoció a través de terceras personas y no de atestados policiales. "Información de carácter verbal, he tenido la posibilidad de hablar con las personas que estaban allí", dice. 05/03/2019 13:12

Alberto Pozas Terminan las preguntas de Xavier Melero, abogado de Joaquim Forn. Muchas preguntas sobre la actuación de los Mossos d'Esquadra y las comunicaciones que mantuvo esos días con el exconseller de Interior. 05/03/2019 13:11

Alberto Pozas Pregunta el abogado de Forn por los mensajes que cruzó con el exconseller de Interior. "No conservo ningún WhatsApp", dice. Dijo a Forn en un mensaje que "está hecho lo que hemos hablado" y Millo no recuerda a lo que se refería. 05/03/2019 13:03

Alberto Pozas Vuelve Millo a explicar la reunión de la Junta de Seguridad del 28 de septiembre. "Se impuso la línea política por encima del criterio profesional" en el caso de los Mossos d'Esquadra, dice. "Se produjo una quiebra", dice defendiendo la profesionalidad de la política autonómica catalana. 05/03/2019 12:55

Francisco Javier Alvarez Melero:¿si no hubo detenciones de la Policia, como habla usted e extrema violencia? Milló:”la violencia es lo que vivimos, observamos, y sentimos. Que haya o no detenciones no es relevante 05/03/2019 12:54

Francisco Javier Alvarez El tribunal vuelve a advertir a los letrados que “no resuciten diligencias de la instrucción”” lo que vale es lo que se diga ahora en esta sala. Por tanto de poco sirve buscar contradicciones con lo que dijeron los testigos ante el juez Pablo Llarena 05/03/2019 12:51

Alberto Pozas "No sé el dato de cuántas detenciones se produjeron el 1-O". El abogado de Forn recuerda que, según Interior, fueron detenidas cinco personas. "La violencia tiene una relación directa con lo que vimos, observamos y comprobamos. Si no hubo detenciones habrá que preguntar a los cuerpos policiales, la responsabilidad de seguridad ciudadana es de la policía autonómica, habra que preguntarles por qué no las hubo", añade. 05/03/2019 12:51

Francisco Javier Alvarez Melero busca imprecisiones en el testigo pero Milló se enroca w insiste en que los Mossos no cumplieron con el mandato de los jueces para impedir un acto ilegal ( el referéndum) 05/03/2019 12:48

Alberto Pozas El abogado de Forn es muy concreto al preguntar por aspectos determinados del despliegue policial del 1-O. El futuro del exconseller depende de estos interrogatorios. 05/03/2019 12:47

Alberto Pozas "Desde el 27 hasta el 1, el cumplimiento estricto del auto obligaba a impedir el uso de los espacios destinados al 1-O como espacios electorales. Ese mandato no se cumplió", dice Millo apuntando nuevamente a los Mossos. 05/03/2019 12:44

Alberto Pozas Millo asegura que el fin de semana del 1-O se convocaron gran cantidad de actividades extraescolares en los colegios para ocuparlos con antelación: "El índice de actividad es brutal, hubo una necesidad expansiva de actividad extraescolar inusitada en la historia de la humanidad", dice. 05/03/2019 12:39

Alberto Pozas El abogado de Joaquim Forn, Xavier Melero, retoma el interrogatorio a Enric Millo, exdelegado del Gobierno en Catalunya. 05/03/2019 12:33

Francisco Javier Alvarez El tribunal del proces no habilita el viernes día de la mujer para interrogatorios por tanto habrá un respiro para la convocatoria de huelga y las o los funcionartios podrán acudir 05/03/2019 12:14

Alberto Pozas El tribunal ha decidido modificar el calendario ante la acumulación de una treintenta de testigos sólo esta semana. Muchos son movidos al lunes de la semana que viene. Si no hay cambios, no habrá sesión el 8M durante la huelga general. 05/03/2019 12:12

Alberto Pozas El presidente interrumpe la testifical de Millo, seguirá dentro de media hora. Por ahora, el exdelegado de Gobierno ha sido muy crítico con los Mossos d'Esquadra y ha apuntado a Carles Puigdemont, Joaquim Forn y Josep Lluís Trapero: http://cort.as/-FPaP 05/03/2019 11:59

Francisco Javier Alvarez Melero pregunta si le parece eficaz la actuación policial teniendo en cuenta que sólo se cerraron el 5 por ciento de los colegios y Milló responde que si, que fue correcta y eficaz teniendo en cuenta que en algunos colegios se desplegaron auténticas murallas humanas, algunas masivas y violentas, para impedir el trabajo de la Policia 05/03/2019 11:54

Alberto Pozas Sigue defendiendo Millo la actuación de Policía y Guardia Civil: "Tenía que tener una actuación breve: llegar, informar, entrar, incautar el material y salir. Pero lo que se encontraron es que había un grupo prácticamente en todos los centros que formaron auténticas murallas que tenían por objetivo impedir esa actuación, eso obligó a utilizar un tiempo mucho mayor del previsto". Habla de un carácter "agresivo y violento" en algunos casos. 05/03/2019 11:50

Francisco Javier Alvarez Comienza el turno de interrogatorio de las defensas. El primero Jaime Melero defensor de Joaquim Forn. 05/03/2019 11:47

Alberto Pozas "Siempre he defendido y estoy convencido de que los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado cumplieron profesionalmente con el mandato judicial que tenían proporcionalmente y de manera ejemplar", dice Millo, asegurando que no es incompatible con que algunos puedan haber sido imputados. 05/03/2019 11:47

Alberto Pozas Reconoce Enric Millo que esa cifra de heridos no procede de ningún informe que conozca. 05/03/2019 11:45

Alberto Pozas Empieza el interrogatorio del abogado de Joaquim Forn, Xavier Melero. El exdelegado de Gobierno ha aludido al exconseller en varias ocasiones. 05/03/2019 11:44

Alberto Pozas Asegura Millo que el 1-O fueron heridos 93 agentes de Policía y Guardia Civil. Lo ha asegurado a preguntas del abogado de la acusación popular de Vox. 05/03/2019 11:43

Alberto Pozas Marchena pide a las partes que dejen de preguntar a los testigos por aspectos normativos. Pregunta la Abogada del Estado, Rosa María Seoane, a Enric Millo. 05/03/2019 11:30

Alberto Pozas ¿Fue simbólica la Declaración Unilateral de Independencia del 27 de octubre? "Nadie en Catalunya pensó que era simbólica, esto no era una broma, esto iba en serio. Una parte de la sociedad catalana, minoritaria, estaba convencida de que sería una república independiente", afirma. 05/03/2019 11:29

Alberto Pozas Carles Puigdemont habló con él poco antes de declarar la independencia de Catalunya en octubre: "Me mandó un mensaje y me preguntaba si era cierto que, en la hipótesis de que convocara elecciones, no se iba a aplicar el artículo 155 de la Constitución. Le contesté que una cosa no tenía que ver con la otra, haz lo que tengas que hacer es tu decisión", le contestó Millo. 05/03/2019 11:28

Alberto Pozas Por el momento la declaración de Enric Millo va en la misma línea que la ofrecida ayer por José Antonio Nieto: asegurar que el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero estaba completamente alineado con Carles Puigdemont y su intención de no prohibir el referéndum. 05/03/2019 11:26

Alberto Pozas Enric Millo niega que pidiese perdón por las cargas policiales del 1-O cinco días después en TV3. "El mensaje era muy claro: han actuado en cumplimiento de la Ley y con proporcionalidad", dijo sobre la actuación de Policía y Guardia Civil. 05/03/2019 11:20

Francisco Javier Alvarez Milló relata con detalle todos los enfrentamientos que le contaron” esa es mi verdad, podrá gustar o no pero es lo que viví y me contaron” 05/03/2019 11:19

Francisco Javier Alvarez Cuando Milló describe que también a los policías les Dieron patadas con “la trampa del Fairy” echando detergente para que los policías resbalaran y luego patearles, el público del juicio desata un rumor de indignación que el presidente Marchena ha tenido que cortar con una advertencia de desalojo 05/03/2019 11:17

Alberto Pozas Marchena corta al testigo para pedir al público o a los acusados que no hagan gestos de aprobación o desaprobación "incluso las sonrisas irónicas", mientras declara Millo. 05/03/2019 11:15

Alberto Pozas "Los testimonios eran estremecedores, habían tenido que afrontar una situación muy difícil en circunstancias muy complejas, no era nada fácil lo que estaban haciendo y pude ver lesiones, dedos rotos, alguna fractura de pierna, un chaleco antibalas rajado...", dice Millo sobre las heridas que afirma que padecieron sus agentes. Uno le dijo que había caído en la "trampa del Fairy". 05/03/2019 11:14

Alberto Pozas "Me llegaron imágenes de personas agrediendo a Policía Nacional y Guardia Civil; tirándoles vallas, dándoles patadas en la cabeza, no salieron por televisión curiosamente", explica Millo. 05/03/2019 11:13

Alberto Pozas Millo explica que un actor usó una imagen de otros disturbios anteriores como si fuesen del 1-O. Destaca ejemplos de gente que, asegura, denunciaba lesiones que no se habían producido. 05/03/2019 11:11

Alberto Pozas En una segunda conversación telefónica "de tono más subido" Forn le exigía parar su actuación. "Tomé nota de lo que me dijo pero mi respuesta fue la misma, que estaban poniendo en riesgo la integridad física de las personas con esa obsesión de enviarles a enfrentarse con la Policía y la Guardia Civil", asegura que le contestó. 05/03/2019 11:09

Alberto Pozas Explica el exdelegado del Gobierno que habló por teléfono con Joaquim Forn dos veces. "Me llamó preocupado por lo que estaba sucediendo, que no podíamos actuar de esta manera, y le contesté que había una manera fácil de pararlo, que era desconvocarlo". 05/03/2019 11:08

Francisco Javier Alvarez Según Milló el día de la votación, Puigdemont hizo “un llamaniento muy irresponsable a defender lis colegios electorales y oponerse a la actuación policial. Hizo un llamamiento a la rebelión ciudadana 05/03/2019 11:07

Alberto Pozas ¿Cumplieron los Mossos con la orden de impedir el referéndum? "Es evidente que no. Tampoco estoy descubriendo ningún secreto", contesta Millo. "Yo no conocí actuaciones concretas para impedir la celebración del referéndum o incautar el material, después hemos visto otras versiones", dice. 05/03/2019 11:07

Alberto Pozas Habla Millo ahora sobre los disturbios del 1-O en algunos colegios. "Se encontraron que, además de las personas que de buena fe estaban movidos por ese engaño de que era todo legal, otras personas que estaban esperando la llegada de la Policía para impedir que pudieran entrar. Había de todo, pero vimos ejercer la violencia contra agentes de la policía judicial de manera clara". 05/03/2019 11:06

Alberto Pozas Millo lleva una hora y media declarando y tan sólo ha contestado a preguntas de la Fiscalía. Es previsible que su testimonio ocupe buena parte de la mañana hasta el parón de las dos. Esta semana quedan 29 testigos por declarar. 05/03/2019 11:03

Alberto Pozas Explica ahora Enric Millo, exdelegado del Gobierno en Catalunya, sus dos comparecencias ante la prensa el 1-O. "A la vista de lo que estaba sucediendo y de que se habían estado produciendo concentraciones de personas no con la finalidad de participar votando, comparecí para lamentar esta situación, expresar mi disconformidad y pedí formalmente que se desconvocara el referéndum". 05/03/2019 11:01

Alberto Pozas Millo explica que estuvo todo el día en contacto con el secretario de Estado, José Antonio Nieto, y el coordinador del dispositivo, el coronel Diego Pérez de los Cobos. Nieto fue ayer muy crítico con el dispositivo de los Mossos d'Esquadra: http://cort.as/-FNDu 05/03/2019 10:55

Alberto Pozas Reconoce Enric Millo que "no conozco" el dispositivo de los Mossos d'Esquadra durante el 1-O. 05/03/2019 10:53

Francisco Javier Alvarez La junta de Seguridad convocada por Puigdemont dos días Antes del referéndum fue esperpentica. Era como sorber y soplar a la vez. Plantearon que iban a garantizar la celebración de la consulta y al mismo tiempo impedirlo. Fue una deformación de la realidad, relata con detalle el ex delegado del gobierno, Milló 05/03/2019 10:50

Alberto Pozas Reconoce Millo que los representantes de la Generalitat o de los Mossos nunca dijeron abiertamente que no fuesen a obedecer a la Justicia pero "lo que no dijeron nunca es que no se iba a celebrar, eso no lo dijeron nunca". 05/03/2019 10:46

Alberto Pozas El exdelegado del Gobierno acusa al mayor Josep Lluís Trapero de estar alineado con los planteamientos políticos de los convocantes del referéndum en esa reunión: una "alíneación política entre la Generalitat y los planteamientos que iba explicando el mayor de los Mossos, había una línea política que se compartía y hacía imposible pensar de qué manera se podía impulsar la celebración del referéndum y al mismo tiempo impedirlo. Esto en mi pueblo lo llaman sorber y soplar al mismo tiempo". 05/03/2019 10:45

Alberto Pozas Explica Millo la reunión que mantuvieron el 27 de septiembre de 2017 con Carles Puigdemont y Joaquim Forn: "Fue una Junta de Seguridad sin precedentes, fue un auténtico despropósito, era una contradicción permanente, era un auténtico esperpento, ahí se sentó la Generalitat para decirnos que el 1-O iba a haber un referéndum y a ver cómo nos poníamos de acuerdo para que todo fuese con normalidad". 05/03/2019 10:44

Alberto Pozas La declaración de Enric Millo se adentra en la jornada del referéndum ilegal. Hubo "una campaña de carácter festivo y aparentemente inocente causalmente en todo el territorio para mantener ocupados esos centros de manera que el 1-O estuvieran abiertos". 05/03/2019 10:40

Francisco Javier Alvarez En sólo media hora de declaración Milló ha dibujado un mapa de la Cataluña de esos días flanqueada por un clima de levantamiento violento y público. La definición de rebelión del Código penal 05/03/2019 10:38

Alberto Pozas Durante la Junta de Seguridad del 27 de septiembre de 2017 "insistían en que no era necesaria la presencia de Policía Nacional y Guardia Civil, no estaban de acuerdo con su presencia, ellos tenían capacidad sobrada para dar cumplimiento al auto del juez", afirma. 05/03/2019 10:36

Alberto Pozas El interrogarorio del fiscal Javier Zaragoza se acerca a la reunión de la Junta de Seguridad del 28 de septiembre de 2017 y por tanto al referéndum ilegal del 1 de octubre. 05/03/2019 10:29

Francisco Javier Alvarez Los invitados y políticos catalanes que asisten al juicio, niegan constantemente las afirmaciones de Milló y se miran unos a otros sorprendidos ante la gravedad de los hechos que describe: “estaban organizados como células autónomas violentas que aprendían y rectificaban después de cada acción de protesta 05/03/2019 10:28

Alberto Pozas "La versión oficial de la Generalitat era que esto eran actos poco menos que festivos y folklóricos, pero la verdad no era esta: todos pudimos ver que la verdad era otra, el objetivo era otro, las llamadas eran a la defensa de las instituciones", dice Millo sobre la actitud del Govern el 20-S. 05/03/2019 10:26

Alberto Pozas Carga Millo contra la actuación de los Mossos durante los registros del 20-S: "Me consta que se pidió el apoyo de los Mossos d'Esquadra y que en muchas ocasiones, aunque a veces tardaron en llegar y hubo algún tipo de apoyo, fue un apoyo que no siempre fue lo eficaz que debería haber sido" citando entre otros registros también los de UNIPOST. No habló con Forn ese día. 05/03/2019 10:25

Alberto Pozas Para Millo, la asociación Òmnium Cultural se ha convertido en "un instrumento meramente político" al servicio del independentismo. 05/03/2019 10:23

Alberto Pozas Habla Millo de los entonces denominados 'Comités de Defensa del Referéndum' (CDR): "Un estudio detallado de su funcionamiento permite deducir que detrás hay una estructura, esto de espontáneo tiene poco, algunos están formados por personas que no tienen inconveniente en desarrollar la violencia y están camuflados, es difícil hacer una afirmación genérica". 05/03/2019 10:22

Alberto Pozas "Es sorprendente la capacidad de movilización, llegué a comprobar cómo en 20 minutos eran capaces de ubicar a 500 personas en un sitio y después llevarlas a otro punto, demuestra una habilidad extraordinaria de quien organiza esto", añade. 05/03/2019 10:21

Francisco Javier Alvarez Ver pintadas como “Milló muerte” no es pacifico y la componente de agresividad iba en aumento 05/03/2019 10:20

Alberto Pozas Millo acusa a los líderes independentistas de alentar las movilizaciones: "De muchas de estas acciones me enteraba antes a través de internet y las redes sociales, había entidades y asociaciones y los CDR que adquirieron una importancia tremenda y esto es conocido, no es ningún secreto, no había que poner un auncio en un boletín oficial, la capacidad de movilización era extraordinaria a través de internet y las cadenas y grupos de WhatsApp". 05/03/2019 10:20

Alberto Pozas Millo repite que hubo violencia en Catalunya: "Había grupos que se manifestaban pacíficamente y otros que actuaban con clara violencia, arrojar objetos incendiarios no es pacífico, es violento, amenazas en las paredes contra personas...", explica. "Hubo manifestaciones pacíficas y hubo otras en las que había una componente clara violenta de agresividad, acoso, ataques a personas que yo, en mi opinión, tienen una componente violenta evidente". 05/03/2019 10:18

Francisco Javier Alvarez Milló describe un clima de intimidación terrible donde había miedo porque acosaban, hostigaban, amenazaban y agredían. El mismísimo presidente del TSJ de CATALUÑA comentó a Milló su miedo a que le destituyeran por eso se reforzó la vigilancia. 05/03/2019 10:18

Alberto Pozas "Cada día, a partir del 10 de septiembre, allí donde había una diligencia de la policía judicial allí aparecía un grupo numeroso de personas pasra acosar, gritar, hostigar, amenazar o agredir vehículos y personas con el objetivo de impedir la actuación de esas comisiones judiciales". 05/03/2019 10:14

Alberto Pozas Según Millo "se empezó a generar un clima de conflictividad en Catalunya que fue aumentando, situaciones de acoso, hostigamiento y violencia", dice, asegurando que no ocurrió sólo el 20 de septiembre de 2017 o en el referéndum ilegal. "Se concentraban grupos numerosísimos de personas", explica describiendo diferentes episodios de acoso a Policía, Guardia Civil y comisiones judiciales. 05/03/2019 10:13

Alberto Pozas Según Millo, tras la aplicación del artículo 155 por parte del ejecutivo central "se retomó un poco el orden" pero habla de situaciones de "hostigamiento" a los no afines al independentismo. Explica que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya le trasladó su preocupación y pidió más seguridad para el Palacio de Justicia. 05/03/2019 10:11

Francisco Javier Alvarez Las leyes de desconexión generaron “una ficción de doble legalidad paralela “ que confundía a los empresarios, subraya el testigo 05/03/2019 10:10

Alberto Pozas Joaquim Forn escucha a Enric Millo sentado detrás de su abogado, Xavier Melero. Son días clave del juicio para él con las declaraciones de altos mandos policiales que critican su gestión al frente de los Mossos d'Esquadra el 1 de octubre. 05/03/2019 10:03

Alberto Pozas También preguntó a Forn por su opinión sobre el 1 de octubre y lo que entonces pasaría. "Ese día nosotros vamos a garantizar que la jornada electoral se desarrolle con total normalidad", asegura que le dijo el entonces conseller. "El día 1 habrá un referéndum y por tanto garantizaremos que la jornada electoral se desarrolle con total normalidad". 05/03/2019 10:02

Alberto Pozas Millo explica cómo fue su primera reunión con Joaquim Forn. Le dijo que la relación entre Policía, Guardia Civil y Mossos debía ser "de colaboración, lealtad y respeto". 05/03/2019 10:01

Alberto Pozas Algunos de los consellers purgados, como Jordi Jané, le dijeron que "ellos siempre iban a cumplir con la Ley", citando la Constitución y el Estatut. Jané fue sustituido por Joaquim Forn, uno de los acusados, al frente de la consellería de Interior. 05/03/2019 09:59

Alberto Pozas Afirma Millo que hubo purgas en el ejecutivo de Puigdemont contra los menos convencidos. "Los que no estuvieran dispuestos a seguir hasta el final con todas las consecuencias era mejor que abandonaran el Govern. Hubo miembros que dimitieron, varios, entre ellos uno con el que había tenido más relación que era Jordi Jané, conseller de Interior". 05/03/2019 09:57

Alberto Pozas Enric Millo explica sus distintas reuniones y encuentros con miembros de la Generalitat intentando convencerles de que no enfilasen la vía unilateral. Revela que Oriol Junqueras le dijo que "yo soy independentista, lo he sido siempre, defiendo la independencia y no tengo que demostrarlo, otros aquí en mi gobierno no lo habían sido nunca y ahora tienen que hacer un esfuerzo importante para demostrarlo". 05/03/2019 09:54

Francisco Javier Alvarez Milló confiesa que siempre sintió que al otro lado de l mesa “había una silla vacía” por la cerrazón a negociar 05/03/2019 09:53

Francisco Javier Alvarez En el primer minuto Milló desvela que la voluntad de Puigdemont nunca fue desconvocar el referéndum “ yo no voy a echar para atrás, es mi obligación, mi mandato “ le dijo una noche y dos días después lo convocó 05/03/2019 09:51

Alberto Pozas Describe su último encuentro institucional con Carles Puigdemont en una cena: "Le insistí, le dije, presidente, mientras tú no convoques el referéndum tenemos que intentar hacer lo posible para encontrar una salida en base a los temas de interés general que preocupan al conjunto de los catalanes". Su respuesta fue tajante y me dejó muy preocupado: "Yo ya no puedo dar marcha atrás, estoy comprometido en esto, las formaciones que me apoyan en el Parlamento están ahí. Voy a convocar el referéndum y después seguimos hablando", asegura que le dijo el expresident. 05/03/2019 09:48

Alberto Pozas "Dediqué mucho esfuerzo a intentar persuadirle de este intento suicida, se lo trasladé al conjunto de la sociedad catalana, pero no obtuve nunca una respuesta positiva, siempre era la misma: este es mi objetivo, esta es mi obligación y no voy a poder hacer otra cosa", dice Millo. 05/03/2019 09:47

Alberto Pozas La posición de Carles Puigdemont en sus conversaciones, dice Millo, "al otro lado de la mesa me encontré una silla vacía, no había una respuesta a nada que no fuera permitir la comisión de un acto claramente ilegal como un referéndum de independencia". 05/03/2019 09:46

Aitor Álvarez "Yo quería persuadirle de que el unilateralismo era una mala idea, un mal camino", explica Enric Millo sobre sus reuniones con Puigdemont. 05/03/2019 09:45

Alberto Pozas Explica Millo su primera reunión con Carles Puigdemont poco después de acceder ambos a sus respectivos cargos. "Sabíamos lo que había, yo le manifesté mi voluntad de intentar que esto no acabara mal y él me manifestó de una manera muy clara que su intención también era buscar una fórmula de solución". 05/03/2019 09:43

Francisco Javier Alvarez El fiscal Zaragoza pide que no se difunda la imagen del ex delegado del gob en Cataluña, Josep Milló. Pero al propio testigo no le importa así qué su cara se podrá ver. Eso es coordinación 05/03/2019 09:42

Alberto Pozas "Durante la mayor parte del tiempo la relación positiva fue recíproba, sólo se complicó en relación a los hechos que se están juzgando", dice Millo sobre su relación con la Generalitat de Catalunya. 05/03/2019 09:42

Alberto Pozas Ni el propio Millo pide que se oculte su imagen. "No tengo ningún inconveniente en que sea transmitida", dice. 05/03/2019 09:39

Alberto Pozas La Fiscalía pide que la imagen de Enric Millo no sea emitida por las cámaras, tal y como se hizo ayer con el secretario general del Parlament. La defensa de Junqueras recuerda que es un "personaje público" y que esta medida "puede alterar las reglas de publicidad del juicio". 05/03/2019 09:36

Susana Elguea El exdelegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, llega al Tribunal Supremo (Foto: Marta Fernández Jara - Europa Press). 05/03/2019 09:29

Alberto Pozas En diez minutos empieza la undécima jornada del juicio al procés, hoy con más testigos de perfil policial. El primero en declarar será Enric Millo, exdelegado del Gobierno en Catalunya: estuvo presente en la reunión de la Junta de Seguridad del 28 de septiembre de 2017 reprochando a Carles Puigdemont, según las actas, estar "calentando los ánimos". 05/03/2019 09:20

Alberto Pozas "Estamos ajustando el calendario a lo que da de sí la testifical, estamos ahora con un bloque temático que se está desarrollando en estos términos", dice Marchena. 04/03/2019 20:29

Alberto Pozas La sesión de mañana empieza a las nueve y media de la mañana, anuncia Marchena. Primero declarará el exdelegado de Gobierno (Enric Millo), el exsecretario general de Interior (Juan Antonio Puigserver), la exconsellera Neus Munté y el coronel Diego Pérez de los Cobos. 04/03/2019 20:29

Alberto Pozas Tramo final de la declaración como testigo del secretario general del Parlament. Ya ha anunciado el juez Marchena que, una vez terminen, se acaba la sesión de hoy. 04/03/2019 20:25

Alberto Pozas Explica el secretario general del Parlament que la doctrina constitucional admite como excepción a poder inadmitir una iniciativa parlamentaria por razón de fondo que "la contradicción con la Constitución sea palmaria y evidente". Tanto Forcadell como Torrent han negado que existan estas excepciones. 04/03/2019 19:52

Alberto Pozas "Advertimos mediante nota escrita y verbalmente" de la posibilidad de incurrir en responsabilidad penal a la Mesa si seguían tramitando leyes de desconexión. 04/03/2019 19:50

Alberto Pozas Muro explica que la Mesa, de forma excepcional, puede entrar a valorar el fondo de las resoluciones que tramita: "En términos generales sólo se pueden valorar motivos de forma, aunque la jurisprudencia admite alguna excepción y alguna matización". 04/03/2019 19:48

Alberto Pozas Termina el interrogatorio de Antoni Bayona, letrado mayor del Parlament de Catalunya, turno ahora para Xavier Muro, secretario general de la cámara. Ha pedido que su imagen no sea captada por las cámaras. "La sala no va a introducir ningún estatuto de protección de testigos, va a marcar una restricción de publicidad" asegurando que "no va a ser enfocado por la cámara". 04/03/2019 19:44

Francisco Javier Alvarez En un tono muy pausado el letrado mayor del parlament insiste en la ilegalidad de las leyes aprobadas en el momento después de las órdenes de suspensión y nulidad del constitucional. 04/03/2019 19:34

Alberto Pozas Pregunta la Abogada del Estado si Carme Forcadell adaptó su proceder a las órdenes del Tribunal Constitucional. "Objetivamente no ocurrió de esta manera", dice Bayona. 04/03/2019 19:28

Alberto Pozas "Los informes no son vinculantes, somos asesores, hay situaciones de todo tipo", dice Bayona preguntado por si es normal que la Mesa del Parlament no haga caso de su criterio. 04/03/2019 19:24

Alberto Pozas Sus informes advirtieron de que tramitar determinadas leyes de desconexión "podía significar dar continuidad a resoluciones anteriores anuladas o suspendidas por el Tribunal Constitucional". Terminan las preguntas del fiscal Fidel Cadena y empieza la Abogada del Estado, Rosa María Seoane. 04/03/2019 19:21

Alberto Pozas Reconoce Bayona que en sus informes advertían a la Mesa de las "posibles responsabilidades penales" en que podían incurrir si seguían tramitando iniciativas de desconexión. 04/03/2019 19:19

Francisco Javier Alvarez El letrado reconoce que advirtieron expresamente que las leyes del referéndum y de transitoriedad incumplian las órdenes del tribunal constitucional 04/03/2019 19:18

Francisco Javier Alvarez El ex letrado mayor Del parlamento catalán Antonio Bayona comienza su declaración como testigo 04/03/2019 19:11

Alberto Pozas Los letrados del Parlament de Catalunya advirtieron varias veces a Forcadell de las posibles consecuencias de tramitar leyes de desconexión: http://cort.as/-FO4m 04/03/2019 19:07

Alberto Pozas El juicio sigue con Antoni Bayona, exletrado mayor del Parlament, otro testimonio clave en torno a la desobediencia. Informó varias veces en contra de la tramitación de leyes independentistas. 04/03/2019 19:06

Alberto Pozas A punto de terminar el interrogatorio al testigo David Pérez (PSC). Está por ver si el tribunal acepta seguir adelante con la sesión de hoy y a qué testigo llama. 04/03/2019 19:03

Alberto Pozas Roger Torrent ha hecho una defensa cerrada de Carme Forcadell, su predecesora en la presidencia del Parlament de Catalunya. Dos exmiembros de la Mesa, José María Espejo-Saavedra y David Pérez han negado su versión exculpatoria: http://cort.as/-FO1s 04/03/2019 18:43

Guillermo Nieto Declara David Pérez, miembro de la Mesa del Parlament por el PSC 04/03/2019 18:13

Alberto Pozas Dos versiones incompatibles de lo mismo: Roger Torrent y Carme Forcadell aseguran que la Mesa del Parlament no podía ni debía impedir la tramitación de leyes de desconexión, mientras que dos exmiembros de la Mesa (Espejo-Saavedra y Pérez) aseguran que tenían que obedecer al Constitucional. 04/03/2019 18:06

Alberto Pozas Sobre las advertencias del Tribunal Constitucional dice Pérez que "nos advertía de incurrir en una posible responsabilidad penal, en todas". Los acusados, en especial Forcadell, no han negado este aspecto pero han matizado su obediencia a estas órdenes. 04/03/2019 18:01

Alberto Pozas Recuerda Pérez que, como Espejo-Saavedra, advirtió de las consecuencias que tendría tramitar las leyes de desconexión. El presidente del tribunal le reprocha que esté leyendo sus respuestas y le recuerda que puede consultar documentación pero no leer respuestas. 04/03/2019 18:00

Alberto Pozas "Se puede entrar en cuestiones de fondo", sigue David Pérez. La acusada Forcadell defendió que el papel de la Mesa era un "filtro formal". 04/03/2019 17:58

Alberto Pozas Pérez (PSC) explica que el reglamento del Parlament obliga a la Mesa a estudiar también el fondo de las propuestas para ver que cumplen con las normas. "Tenemos esa obligación de inadmitir cuando se contradiga el ordenamiento constitucional", dice, en contra de lo afirmado por Forcadell y Torrent. 04/03/2019 17:57

Alberto Pozas Termina la testifical de Espejo-Saavedra y el tribunal sigue con la antigua Mesa del Parlament llamando a David Pérez (PSC). El tribunal explica que después declararán el letrado del Parlament y el secretario general de la cámara, si no da tiempo a seguir hoy llevarán a mañana las testificales de Enric Millo y Juan Antonio Puigserver. 04/03/2019 17:53

Alberto Pozas Es ahora Olga Arderiu, la abogada de Carme Forcadell, la que pregunta al miembro de la Mesa por Ciudadanos. "la Mesa tenía un deber, desde mi punto de vista", dice sobre su línea de defensa asegurando que no podían negarse a tramitar leyes de desconexión. 04/03/2019 17:36

Alberto Pozas José María Espejo-Saavedra (Ciudadanos) está contradiciendo la estrategia de defensa de Carme Forcadell: asegura que la Mesa del Parlament podía y debía paralizar iniciativas independentistas como la Ley del Referéndum por las advertencias que había hecho el Tribunal Constitucional, y critica también que el bloque independentista hiciese las tramitaciones para saltar por encima de la oposición. 04/03/2019 17:23

Alberto Pozas Para el diputado de Cs está "clara la motivación" la forma de actuar de la Mesa: "Evitar que en el ínterin entre la admisión a trámite y la inclusión en el orden del día se pudiera actuar jurídicamente contra el acto de admisión". Pregunta la Abogada del Estado si era para esquivar al Tribunal Constitucional, y contesta afirmativamente. 04/03/2019 17:18

Alberto Pozas Dice Espejo-Saavedra que es "absolutamente irregular" que una iniciativa parlamentaria fuese admitida con tanta urgencia como la Ley del Referéndum e incluída en el orden del día sin pasar por la mesa. 04/03/2019 17:16

Alberto Pozas El diputado de Ciudadanos critica que el bloque independentista intentase tramitar las leyes de desconexión por el trámite de lectura única: "Todos los grupos parlamentarios del espectro independentista acordaron el intento de modificación de reglamento para crear un procedimiento ad hoc de lectura única para tramitar estas leyes dándoles una apariencia de juridicidad cuando era evidente y palmario que no podía tenerla". 04/03/2019 17:03

Alberto Pozas José María Espejo-Saavedra, mientras Carme Forcadell comenta con su abogada estas respuestas, expica que ya entonces advirtió con "insistencia y vehemencia que era palmario y evidente que se estaba admitiendo a trámite iniciativas parlamentarias en frontal oposición con lo que había ordenado el Tribunal Constitucional". 04/03/2019 16:58

Alberto Pozas El tribunal escucha ahora mismo dos versiones contrarias de lo mismo: Roger Torrent ha afirmado que la Mesa no podía negarse a tramitar las leyes de desconexión, y José María Espejo acaba de recordar que él advirtió varias veces que no podían hacerlo por las advertencias del Tribunal Constitucional. 04/03/2019 16:54

Alberto Pozas "Advertí expresamente y dejé claro que aquello no podía admitir porque todos y cada uno de nosotros habíamos sido advertidos por el Tribunal Constitucional", dice Espejo. Hubo un debate "intenso" donde unos dijeron que "no tenían por qué hacer caso a aquellas advertencias del Tribunal Constitucional", explican. "El Tribunal Constitucional no estaba por encima de las mesas de los parlamentos", dijeron los miembros independentistas de la Mesa, según Espejo. 04/03/2019 16:49

Guillermo Nieto José María Espejo-Saavedra, miembro de la Mesa del Parlament por Ciudadanos, durante su declaración 04/03/2019 16:48

Alberto Pozas Los testigos relacionados con el Parlament y su Mesa son esenciales para Carme Forcadell, que intenta demostrar que aceptó tramitar hasta once iniciativas independentistas al no poder hacer otra cosa, como acaba de decir Roger Torrent. 04/03/2019 16:47

Alberto Pozas "Lo normal es que se admitan la gran mayoría de las iniciativas parlamentarias pero hay algunas que se inadmiten", explica Espejo. Está por ver si confirma o contradice la versión de Carme Forcadell que asegura que la Mesa del Parlament es sólo un "filtro formal". 04/03/2019 16:43

Alberto Pozas "Allí lo que tiene que garantizar la Mesa es que se cumplan las leyes, la Constitución y el Estatuto", empieza Espejo. 04/03/2019 16:41

Francisco Javier Alvarez Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid el presidente del tribunal no va a aceptar preguntas que no tengan que ver con la condición de presidente el parlament. Torrent se marcha cariacontecido y saludando a los abogados 04/03/2019 16:40

Alberto Pozas Termina Roger Torrent y el tribunal sigue con los testigos que pertenecían a la Mesa del Parlament. Turno de José María Espejo, entonces miembro de la Mesa en representación de Ciudadanos. 04/03/2019 16:39

Alberto Pozas "No ponga cara de sorpresa, sabe perfectamente que tengo razón", le dice Marchena al abogado Jordi Pina. Siguen discutiendo sobre las preguntas que pueden o no pueden hacer a Roger Torrent. 04/03/2019 16:36

Francisco Javier Alvarez Marchena frena los intentos de las defensas para preguntar a Torrent sobre cualquier cuestión vinculada con el independentismo. Todos protestan formalmente 04/03/2019 16:34

Alberto Pozas El presidente del tribunal y el abogado de Junqueras y Romeva se enganchan en una discusión porque el letrado quiere hacer preguntas a Torrent que no tienen que ver con su citación como testigo. "No necesito la confirmación de mis decisiones por usted", le corta Marchena. 04/03/2019 16:33

Francisco Javier Alvarez El presidente Marchena impide que se le hagan preguntas al presidente Torrent sobre el 20 de septiembre o el 1 de octubre porque es un testigo de la acusación y no ha sido traído al juicio para preguntarle sobre esas fechas si no sobre los trámites parlamentarios de los que fue testigo 04/03/2019 16:31

Alberto Pozas Repite Torrent lo que dijo Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, hace días: "Si se acusa de haber organizado un referéndum aquí tendríamos que ser miles, fuimos miles los que participamos de todos estos hechos que hoy se enjuician, tendríamos que sentarnos miles de catalanes y catalanas, yo el primero". 04/03/2019 16:27

Francisco Javier Alvarez Hoy en el banco de los acusados deberíamos sentarnos miles de catalanes y catalanas, yo el primero dice el actual presidente del parlament de Cataluña 04/03/2019 16:26

Alberto Pozas La Ley de Transitoriedad, según Torrent, "planteaba ese proceso de negociación y diálogo con el Gobierno del Estado. Es evidente que nunca tuvo efectos jurídicos". 04/03/2019 16:24

Alberto Pozas Roger Torrent se lanza directamente a defender a Carme Forcadell: "La presidenta Forcadell no podía hacer otra cosa que no fuera admitir a trámite la propuesta de los grupos del Parlament, la Mesa no puede ser nunca un órgano censor". 04/03/2019 16:21

Alberto Pozas La Mesa "está sometida a la legalidad, al reglamento del Parlament y a los criterios más elementales del parlamentarismo y la democracia", explica Torrent. 04/03/2019 16:20

Francisco Javier Alvarez Torrent está incómodo con las preguntas de la acusación y responde airado a las cuestiones sobre que se aprobó en el Parlament 04/03/2019 16:20

Alberto Pozas Las preguntas a Roger Torrent llegan al 27 de octubre de 2017 y la votación de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). "No recuerdo la literalidad" de su parte declarativa, dice. 04/03/2019 16:19

Susana Elguea El presidente el Parlament ha comenzado su testificación unos minutos después de las 16 horas. 04/03/2019 16:16

Alberto Pozas Repite Torrent, president del Parlament de Catalunya, que sólo se pueden inadmitir iniciativas "sólo por cuestiones de forma, nunca por cuestiones de fondo". Eso supondría "convertir la Mesa en un órgano censor", repitiendo los argumentos de Carme Forcadell. 04/03/2019 16:16

Francisco Javier Alvarez Torrent responde Antes de que terminen de formularle las preguntas “ por mucho que se juzgue a estos 12 hombres demócratas seguiremos buscando la independencia” 04/03/2019 16:15