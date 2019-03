Neymar, contra la decisión arbitral: "Es una vergüenza"

Tras pasar los Carnavales en Brasil, Neymar ha vuelto a París para apoyar a su equipo, que se jugaba el pase a cuartos de final de la Champions League ante el Manchester. El PSG finalmente ha caído eliminado, dejando al jugador brasileño destrozado en las gradas y visiblemente enfadado por las decisiones arbitrales.

Neymar explotó en rabia al ver que el árbitro señalaba el punto de penalti en el tiempo de descuento, después de revisar el VAR. El Manchester United no dudó en aprovechar la oportunidad y marcó el gol que le lleva a la siguiente fase de la competición. El brasileño no aguantó el enfado y compartió la imagen en sus redes sociales con un pequeño mensaje: "Esto es una vergüenza. Ponen a cuatro hombres que no saben de fútbol para ver el lanzamiento en cámara lenta... ¡Eso no existe! ¿Cómo va a poner las manos atrás?"

📻 @neymarjr se queja amargamente en Instagram del penalti pitado al United y que ha acabado significando la eliminación del PSG https://t.co/bejRygcHfQ pic.twitter.com/9to2mZEzcH — El Larguero (@ellarguero) 6 de marzo de 2019

Noticias relacionadas El Manchester United elimina al PSG en el descuento de penalti