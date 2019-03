La OCDE rebaja las previsiones de crecimiento de la eurozona / ()

La eurozona crecerá en 2019 un 1%, el 0,8% menos de lo previsto en noviembre, según las nuevas proyecciones de la OCDE que reflejan una fuerte desaceleración en todo el área. Los economistas advierten que un brexit sin acuerdo puede desencadenar turbulencias tanto para el Reino Unido como para el resto de los socios.

Según el informe semestral de la OCDE, Alemania se frenará en 2019 hasta el 0,7%, casi un punto menos de lo pronosticado en noviembre; Francia con un 1,5% , registrará tres décimas menos e Italia entrará en recesión técnica con un PIB negativo del 0,2%, lo que supone una revisión a la baja de más de un punto porcentual.

No son mejores las previsiones para 2020 en la eurozona ni fuera de ella. Para el Reino Unido se prevé un PIB del 0,8 y 0,9 en este y el próximo ano en el mejor de los casos, pero no se descarta una recesión con efectos perversos para el resto de los socios, si el brexit se produce sin acuerdo, de manera desordenada. Las proyecciones semestrales no incluyen datos precisos sobre España.

La OCDE atribuye la fuerte desaceleración a la “débil” producción industrial, a la moderación de la demanda externa (fuerte parón del comercio mundial) y a “factores excepcionales” en el sector del automóvil “tras nuevos tests de emisiones para vehículos”.

La expansión global sigue perdiendo comba, indican los expertos de la organización multilateral, debido a la “incertidumbre política, a que persisten las tensiones comerciales y desciende la confianza de los consumidores y empresas”. EL PIB mundial crecerá el 3,3 este ejercicio y el 3,4, una revisión a la baja del dos y una décima, respectivamente.