Quique Peinado zapea para conocer a las 'Leyendas' del deporte: "Es el registro en el que más cómodo me siento"

"Una leyenda es un tío que ha ganado ocho Vueltas Ciclistas. Un tío que es campeón en la NBA. El hombre que marcó el gol que cambió la historia del fútbol en España…'Leyenda' es un término indefinido, pero si te sientas a ver a quién puedes calificar como tal te das cuenta que no hay tantas en el deporte español". Así define Quique Peinado una palabra que da título a su nuevo proyecto en televisión, esta vez de la mano de DMAX.

Fernando Torres, Pau Gasol, Alberto Contador y Carolina Marín son los cuatro primeros protagonistas de 'Leyendas', un programa que se estrena este miércoles 6 de marzo a las 22.30 horas en la cadena de la TDT y donde Peinado buscará acercar al espectador a estas cuatro grandes figuras del deporte de nuestro país.

"El concepto de leyenda implica una lejanía", dice el periodista a la Cadena SER. "Pero lo bueno de este programa es que hemos tenido tanto acceso y hemos pasado tanto tiempo con estas leyendas que al final se han generado unas dinámicas, unos lenguajes y una confianza que hace que se vea lo que hay detrás".

Y lo cierto es que, en ese proceso de humanizar a estas leyendas, Quique Peinado ha llegado a conocerlos. "Todos tienen algo que no me esperaba", asegura el también colaborador de 'Zapeando'. "De Fernando Torres, por ejemplo, su inteligencia y su normalidad. Es una persona de barrio muy inteligente que, a pesar de todo lo que le ha pasado en la vida, no ha cambiado un ápice de las bases sobre las que se asienta una persona".

Y continúa: "De Carolina me sorprendió su devoción loca. Todos los aspectos de su vida están encaminados a rendir en la pista de bádminton hasta unos límites insospechados. De Paul Gasol me quedo con su cercanía cuando fuimos a visitar a unos niños con cáncer. No me pareció la típica acción promocional de un deportista. Tenía una relación y una implicación real con los niños y sus familiares". Y termina: "Y de Alberto Contador su franqueza y la manera tan clara de hablar de los temas más complicados que le rodean".

"Es lo que sé hacer y lo que se me da bien"

La popularidad de Quique Peinado se la debe en parte a 'Zapeando', el programa diario de laSexta. Pero donde la audiencia ha podido conocer mejor al colaborador ha sido en 'Radio Gaga', el espacio social que presenta en Movistar Plus junto a Manuel Burque. Ahora cambia de registro, uno en el que se siente más cómodo.

"Me siento muy cómodo en 'Leyendas', porque soy periodista y es lo que sé hacer. Lo que se me da bien. Es el registro en el que más cómodo me siento", afirma Peinado, a pesar de que su carrera ha ido casi siempre por unos derroteros más vinculados al humor. "Las cosas han venido así. De hecho a mí me gusta más la radio que la televisión, pero me llegan más cosas de tele, aunque no sea lo que mejor hago. Al final, la televisión la pagan muy bien, los presentadores trabajamos poco y te abre puertas a otros campos con una facilidad tremenda.

Fernando torres, en el primer programa Fernando Torres, más conocido como ‘el Niño’, será el encargado de inaugurar ‘Leyendas’ este miércoles 6 de marzo, a las 22.30 horas en DMAX. El futbolista madrileño es todo un símbolo para la afición atlética y, después de ganar dos copas de Europa y un Mundial de fútbol con la Selección Española, ahora triunfa en la liga de Japón, país al que se ha trasladado junto a su familia. En una población más pequeña que Fuenlabrada, la ciudad natal de Torres, ‘el niño’ afronta su última etapa como futbolista profesional vistiendo la camiseta del Sagan Tosu, el equipo local de Tosu de la J-League nipona. Allí, Torres disfruta de un relativo anonimato por primera vez en más de 15 años, a pesar de gozar del reconocimiento y aprecio de los aficionados nipones. “Aquí hay muchas cosas que nos podrían enseñar. Por ejemplo, el respeto a todo. Ganemos o perdamos, aquí los aficionados se quedan y te dan las gracias por el esfuerzo. Eso es impensable en Europa”, le asegura el futbolista a Quique Peinado sobre su nueva vida en Japón. Hasta allí se traslada el periodista para conocer de primera mano cómo vive el futbolista, y vivirá con él un momento sorprendente que muchos japoneses hubieran deseado vivir. Y es que, durante una visita al templo de Nanzoin en Fukuoka, el periodista y el jugador se encontrarán con el campeón mundial de sumo Hakuho Sho, considerado casi un dios por los japoneses, que terminará invitándoles a compartir mesa y comida con él. Un sueño para cualquier nipón, incluyendo al traductor que acompaña al equipo del programa que, impresionado por la escena, tendrá problemas para continuar con su trabajo de intérprete. Además, el programa completará este retrato en primera persona del jugador madrileño incluyendo los testimonios de su familia y de algunas de las personas que mejor le conocen. Así, el público asistirá a una conversación entre los compañeros de vestuario de Torres en el Atlético Saúl Ñíguez, que asegura que a Fernando Torres “le importa más que le recuerden por su persona que por ser futbolista y por eso ha dejado huella”, y Kiko Narváez, que le pone como “gran ejemplo en la historia del club” de lo que significa ser atlético. Y escucharán la charla entre los representantes del jugador que le han acompañado y aconsejado durante los últimos 15 años José Antonio Martín ‘Petón’, que destaca de él que “nunca le ha negado una foto o un autógrafo a nadie”, o su actual director de comunicación Antonio Sanz, que señala que el Niño “venía educado de casa”, haciendo referencia a los valores de respeto a los demás inculcados, principalmente, por su madre.