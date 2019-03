Ana Duato: "Estamos buscando la igualdad, no comerle el terreno a nadie"

Un año más, en la Cadena SER hemos querido revindicar el Día Internacional de la Mujer con un especial protagonizado por mujeres cuyo trabajo está estrechamente ligado a la televisión, como es el caso de Ana Duato, la veterana actriz que acaba de ser premiada por la Comunidad de Madrid con el 'Reconocimiento 8 de marzo' por su personaje de Mercedes Alcántara en la serie 'Cuéntame'.

¿Te consideras feminista?

Si entendemos el feminismo como la igualdad entre hombres y mujeres sí, me considero feminista.

¿En qué momento tomas conciencia de que tienes que serlo?

Ahora mismo, la sociedad está involucrada en un movimiento del que todos somos muy conscientes, tanto hombres como mujeres. No sé decir exactamente desde cuándo, pero desde hace mucho tiempo.

¿Un referente feminista?

Hay mujeres a las que admiro mucho porque no tienen miedo a decir lo que piensan, aunque muchas veces no sea lo políticamente correcto. Mujeres, por ejemplo, que fueron pioneras en televisión, como Carmen Sarmiento, con la serie de reportajes 'Los marginados'.

El movimiento feminista fue crucial el año pasado.

Se ha creado un debate social sobre la igualdad, la conciliación laboral y la violencia machista. Son temas que nos afectan a todos. El año pasado fue un momento muy especial y la jornada del 8 de marzo fue muy importante para todos.

Ahora la mujer sí que tiene fuerza para alzar la voz y decir 'no'

También para los hombres.

Hay una gran mayoría de hombres que apoyan este movimiento. Otros estarán asustados, pero la mayoría de los hombres lo apoyan. Estamos buscando la igualdad, no comerle el terreno a nadie.

¿Por qué no se han denunciado casos de abusos en el cine o en la televisión?

No tengo la respuesta. Lo que sí sé es que las mujeres han sufrido micromachismos en nuestra profesión, eso que no se reconoce como acoso. Son gestos, que no son ofensivos, pero que sí denotan un machismo que ahora queda viejuno.

¿Por ejemplo?

Que te coloquen como una mujer florero. El acoso ha existido en todos los ámbitos laborales, lo que pasa es que ahora la mujer sí que tiene fuerza y se siente respaldada para alzar la voz y decir no.

¿Crees que se ha producido un cambio real en la ficción española?

Se está tomando mucha conciencia de lo importante que es el movimiento feminista en todos los niveles. Esa es la parte más positiva de todo este movimiento: que todos los hombres y mujeres salgamos a la calle a hacer que todo sea más justo, secundar una convocatoria en la que la mujer pueda ir o no ir sin posibles represalias.

'Cuéntame' ha representado siempre a la mujer española

¿En 'Cuéntame' hay igualdad entre hombres y mujeres?

Sí. Al final, en nuestro terreno lo que valoras es la parte artística y profesional. Por ser hombre o mujer no deberías tener más posibilidades o crecer más, sino por ser un buen profesional.

Llevas 17 años dando vida a Mercedes. Sin lugar a dudas, tu personaje es un icono de la ficción española, pero ¿es uno feminista?

Mercedes nació en una época en la que la mujer estaba educada para ser madre, fiel esposa y cuidar de su familia. Pero la educación es un arma que transforma el mundo. En la nueva temporada se va a enfrentar a temas que están de suma actualidad, como la igualdad. Ella choca con esa realidad y tiene una gran crisis personal por ello.

Para la nueva temporada se ha cambiado a la actriz que da vida a María, la hija pequeña de Merche, para darle tramas más adultas. ¿Se va a reflejar en 'Cuéntame' el cambio de década a través de esa generación de mujeres jóvenes?

'Cuéntame' siempre ha representado a la mujer española, mujeres valientes y luchadoras. En el barrio (San Genaro) hay mujeres como Olga, que no ha necesitado a un hombre para salir adelante. Con María las cosas empiezan a cambiar porque nuestra sociedad empieza a cambiar. Ella, nacida en el 75, entra en una nueva era, y está dispuesta a tener las mismas posibilidades. A exigirlas.