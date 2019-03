Miren Ibarguren: "Mi madre me inculcó fuertemente que había que hacerlo todo sola"

Un año más, en la Cadena SER hemos querido revindicar el Día Internacional de la Mujer con un especial protagonizado por mujeres cuyo trabajo está estrechamente ligado a la televisión, como es el caso de Miren Ibarguren, una de las actrices más populares de nuestro país. Aunque recientemente la hemos visto en 'Arde Madrid' (Movistar), su carrera ha estado siempre vinculada a Telecinco, con trabajos tan reconocidos como las 'Matrimoniadas', 'Aída' o 'Anclados'. Actualmente es una de las inquilinas titulares de 'La que se avecina'.

¿Te consideras feminista?

Absolutamente, porque las feministas queremos algo muy simple: la igualdad social, política y económica de los sexos.

¿En qué momento tomas conciencia de que tienes que serlo?

Me lo enseñó mi madre. Siempre ha sido una persona muy luchadora que salió con tres hijos adelante y me inculcó fuertemente que había que hacerlo todo sola. Salir adelante con los recursos que haya y siendo una mujer fuerte. Y cuando me he encontrado con alguna situación machista siempre he tirado de aquella enseñanza. Hay que volver a esas mujeres que nos criaron y a todos los ejemplos que tenemos de mujeres fuertes e independientes. Hay que invocarlas.

El movimiento feminista fue muy importante en 2018. ¿Qué esperas que pase este 2019?

Primero de todo que se consigan cosas que están todavía pendientes. El movimiento feminista sigue siendo necesario porque el machismo sigue vivo, y más ahora que estamos viviendo un tiempo en el que todo está en cuestión. Hay que afianzar esos principios y obtener más resultados.

Un referente feminista.

Todas las actrices que han estado empujando en épocas mucho más difíciles.

¿Crees que se ha producido un cambio en la ficción española?

Creo que sí, que ahora en la ficción se trata más abiertamente el tema feminista, lo cual es positivo. También es cierto que en esta profesión siempre ha estado la cosa muy igualada y no he encontrado ningún problema.

¿En 'La que se avecina' hay igualdad entre hombres y mujeres?

El equipo técnico y artístico está muy bien dividido. La verdad es que 'La que se avecina' es una de las series en la que más igualdad hay de todas en las que he trabajado.

¿Por qué en España no se han denunciado casos de abusos en el cine o en la televisión?

Realmente no lo sé. Lo cierto es que a mí nunca me ha pasado. Si ha pasado sería bueno que saliera a la luz y si no ha salido por miedo tenemos un problema.