El consenso florido

El mundo del derecho ha reconocido en José Pedro Perez Llorca uno de los ejemplos a seguir por su constancia y progresismo. Su paso por el derecho y la política le dieron la oportunidad de crear junto a otros "padres de la Constitución", el texto y leyes fundamentales por las que todavía hoy nos regimos.

El pasado mes de diciembre durante la presentación de 40 aniversario de la Carta Magna celebrado en el Tribunal Constitucional, el abogado aseguró con ironía que la reforma del texto constitucional era necesaria siempre que se realice dentro de un consenso como el que se alcanzó durante la transición y manteniendo "lo fundamental". Llorca desveló que el trabajo que realizaron buscó "un consenso florido, nada forzado para lo que se rodeó de un grupo de juristas leales, no dóciles, que me estimularan pero no me obedecieran"·

"Espero que haya una reforma de la Constitución porque la sociedad española quiere esa reforma", dijo. Sus palabras resonaron en la sede del tribunal de garantías y la plana mayor de la justicia española, "lo más granado" como los llamó, aplaudió porque las palabras venían de una persona ajena al corporativismo político y profundamente realista.

Llorca, hizo sonreír al aforo cuando dijo "ya está bien de homenajes, poneos a trabajar" o cuando recordó como se eligió la actual sede del tribunal, "un edificio tronco-cónico" a pesar de que a el le gustaba otro edificio. "Que la Constitución no se haga por mayoría, que se haga por consenso", recordaba el profesor al tiempo que reconocía que buscó un buen "equipo de juristas, leales pero no dóciles..un equipo que estimulará pero que no obedeciera", aseguró en una de sus últimas intervenciones en el Constitucional.

Vida intensa

José Pedro Pérez-Llorca nació en Cádiz el 30 de noviembre de 1940, hijo de un médico militar y se licenció en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Amplió estudios en Friburgo y Múnich (Alemania) y en en la London School of Economics and Political Science (Reino Unido). Diplomático de carrera desde 1964 y letrado de las Cortes desde 1968, ocupó también el cargo de jefe de estudios en materias jurídicas de la Escuela Diplomática. Abandonó el servicio activo diplomático y comenzó a colaborar en el Consejo Superior de Asuntos Exteriores.

Pérez-Llorca fue diputado en la legislatura constituyente y la primera legislatura, por UCD, tras salir elegido diputado en junio de 1977, allí desarrolló las labores de ministro de Presidencia y posteriormente desde mayo de 1980 a septiembre de ese mismo año ocupó la cartera de Administración Territorial antes de ser nombrado ministro de Exteriores, cargo que desempeñó entre septiembre de 1980 y diciembre de 1982.

Era uno de los tres ponentes de la Constitución que aún se encontraba con vida junto a Miguel Herrero de Miñón y Miquel Roca. También ocupaba un puesto en el patronato del Museo del Prado.