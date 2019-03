Florentino Pérez y Sergio Ramos discutieron tras el partido ante el Ajax

Este jueves el Diario AS ha sacado a la luz una discusión tras el partido entre el Real Madrid y el Ajax de Ámsterdam entre Florentino Pérez, presidente del conjunto madridista, y Sergio Ramos, capitán del equipo.

La Cadena SER ha podido confirmar esta información. Florentino Pérez bajó tras la eliminación del equipo de la Champions League al vestuario madridista y ahí tiene una conversación con Sergio Ramos.

Esa conversación desemboca en una discusión con algunos miembros de la plantilla delante de ellos. Según el Diario AS el presidente amenazó al capitán con echarle a lo que este respondió: "Me pagas y me voy. Yo lo he dado todo y me he partido la cara por este escudo, por este club y hasta por ti".

El banquillo

En otro orden de cosas, la otra última hora del Real Madrid pasa por lo anunciado este miércoles en El Larguero por Manu Carreño. La situación de Solari pende de un hilo, pues podría no sentarse ante el Real Valladolid este domingo.

El equipo madridista ya se puso en contacto este miércoles con Zinedine Zidane y con Jorge Mendes, representante de José Mourinho.