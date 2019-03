Este viernes el Athletic Club de Bilbao se mide al Espanyol en San Mamés y por ello Mikel San José ha pasado por el programa Qué t´hi jugues! de Radio Barcelona. En dicha entrevista, además de fútbol, ha hablado de política.

"El juicio del procés me parece un auténtico disparate. Es un juicio político donde se juzgan unas ideas, y día tras día se están desmotando versiones. Todos vimos que sí hubo cargas policiales", ha comentado sobre todo lo que está suciendo en las últimas semanas.

Además, también dejó claro que tiene derecho a opinar como cualquier otro ciudadano y defendió a Gerard Piqué. No me considero un futbolista atípico, soy normal. Tengo derecho a opinar. ¿Las críticas a Piqué? Lo hacen porque no estás de su lado, creo que es una manera de censura que utiliza una parte de este país".