Pablo Casado defiende el feminismo del PP ante su ausencia el 8-M

El presidente del PP, Pablo Casado, ha participado en un acto con candidatas autonómicas y municipales del PP con motivo Día Internacional de la Mujer. Allí, Casado ha justificado la decisión de su partido de no participar en la manifestación de este viernes. “El manifiesto que se ha presentado es sencillamente inadmisible, no podemos compartir una pancarta con una motivación que habla de un país colonial, de unas instituciones prácticamente dictatoriales, no penalicemos la concordia, no dividamos más la sociedad, no hagamos más demagogia entre incapacidad algunos de gestionar y resolver problemas”, ha apuntado el líder del PP.

▶ @pablocasado_: "Yo creo en un feminismo entendido como la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Tenemos que remar todos juntos, y apelo a la responsabilidad para que todos los partidos vayamos de la mano". #NoHablamosHacemos pic.twitter.com/cAuPjFoThj — Partido Popular 🇪🇸 (@PPopular) 7 de marzo de 2019

En su acto, Casado ha presumido de la contribución de las mujeres del PP a la democracia y al desarrollo de España. “Nuestra historia está unida a las mujeres, sin cuotas ni discriminación”, ha explica el líder del PP, que ha asegurado que en su formación están comprometidos con la “igualdad real y sin colectivismos", además de recordar que los hitos de las mujeres del PP.

En el acto, el PP ha presentado su propia campaña para el Día de la Mujer. “El 8-M tiene que ser el día de todas las mujeres, un día en el que nos unamos en una causa común y que no sea una jornada contra nadie”, asegura la formación que ha presentado su eslogan: “No hablamos por ti, hacemos para ti”.