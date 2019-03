Las madres se rebelan

La maternidad reivindica su lugar dentro del feminismo. La igualdad de derechos se ve especialmente cercenada cuando la mujer es madre. La brecha salarial son los hijos, a tenor de los últimos estudios. Uno de ellos, elaborado por la Universidad de Copenhaguen, demuestra que mujeres y hombres tienen un salario desigual porque hay una distribución desigual en el cuidado de los niños.

"Tenemos que romper con los modelos de maternidad que nos han impuesto, rebelarnos contra ese ideal de maternidad abnegada y sacrificada donde la finalidad última de la mujer es la crianza. Es un modelo de maternidad patriarcal. Hay que rebelarse contra eso y contra esa alternativa que nos dice que la maternidad tiene que quedar supeditada al empleo y al mercado. Hay que reivindicar poder vivir esa experiencia de la maternidad libre de imposiciones, dándole la centralidad política y económica que tiene", explica Esther Vivas autora de 'Mamá desobediente' (Capitán Swing).

Otros elementos a conquistar

La maternidad engloba distintos aspectos que han cambiado en los últimos años. Una de ellas es el parto. En 2006 el Ministerio de Sanidad publicó la Estrategia de atención al parto normal en el Sistema Nacional de Salud ante el elevado número de cesáreas que se siguen produciendo, sobre todo en las clínicas privadas. "En relación al parto hay que seguir luchando porque sea respetado y en el que se tengan en cuentan las necesidades de la madre y del bebé, explica la autora. "Otro de los aspectos es apostar por la lactancia materna y una sociedad que la permita cuando y donde el bebé necesite. Se han hecho muchos avances, pero aún quedan muchos avances por hacer para que la sociedad cambie su mirada", afirma. El permiso de maternidad actual en España es de 16 semanas cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda seis meses de lactancia exclusiva.

La periodista Samanta Villar ha publicado 'La carga mental' (Planeta), un libro que pone de relieve que las mujeres continúan llevando el peso de la organización de la familia. Hay conquistas que son más complejas. "Ella podría decir: mi marido me ayuda, y será cierto, pero la carga mental seguirá siendo suya, porque en una organización compartida ella no debería darle órdenes a él, puesto que su pareja ya sabría lo que hay que hacer, porque esas tareas no son un patrimonio asociado al género", se puede leer en una de sus páginas.

Cómo hemos cambiado

Esther Vives habla de la paradoja actual en referencia a la maternidad. "La maternidad es ahora una elección y eso es gracias a un movimiento feminista que se rebeló a que la maternidad se utilizase como elemento de control. Ahora la paradoja es que cuando la maternidad es una elección, tenemos más complicado quedarnos embarazadas por la precariedad laboral y un contexto socio económico hostil con dificultades para acceder a la vivienda". Por eso aboga por propiciar políticas que permitan el cambio.

"Es fundamental que esta nueva ola feminista incorpore la maternidad como elemento central en sus demandas para que sea ejercida libremente", asegura Vives que también aborda en su libro asuntos como la infertilidad, el puerperio o o la pérdida gestacional.