Guiomar Puerta: "En el cine todavía seguimos relegadas a personajes sexualizados"

Un año más, en la Cadena SER hemos querido revindicar el Día Internacional de la Mujer con un especial protagonizado por mujeres cuyo trabajo está estrechamente ligado a la televisión, como es el caso de Guiomar Puerta, una joven actriz que pronto se pondrá al frente de '45 revoluciones', la nueva serie de Antena 3 donde interpreta a una mujer adelantada a su tiempo.

¿Te consideras feminista?

Sí.

¿En qué momento tomas conciencia de que tienes que serlo?

Siempre he tenido conciencia al respecto porque he crecido en un entorno que me ha educado en esos valores. Pero ha sido con la entrada en la edad adulta cuando me he dado cuenta de lo necesario que es todavía, cuando he sido consciente de que lo personal es político y de que los movimientos feministas siguen siendo necesarios.

El movimiento feminista fue muy importante en 2018. ¿Qué esperas que pase este 2019?

Entre los 60 y los 80 tuvo lugar una ola feminista de liberación de la mujer, mirar hacia atrás y ver que todavía no hemos conseguido todo por lo que se peleaba hace que siga siendo necesaria la lucha feminista. Espero que ese fervor y esta nueva ola continúen en el 2019 y, sobre todo, que dé resultados. Es bonito que siga habiendo un movimiento feminista, pero a la vez es sumamente triste ver que seguimos peleando por lo mismo.

Animo a cualquiera que haya podido sufrir abusos a denunciarlo por la vía que corresponda

Un referente feminista.

Muchas y de muchas épocas diferentes. Siempre ha habido mujeres que han tomado las riendas de su vida y han sido responsables de sí mismas, peleando por la igualdad. Katherine Hepburn, por ejemplo, peleó por su independencia, por su libertad y por romper con los estereotipos de mujer que imperaban en su época, fue inconformista y muy coherente con los personajes que interpretó. Tuvo que ser muy valiente para hacerlo en una sociedad tan machista (y para ponerse pantalones en los años 30, cuando podías ser detenida por llevarlos).

Si fueras un hombre, ¿estarías ahora mismo en la misma posición?

Quiero pensar que sí. Significaría que he vivido teniendo las mismas oportunidades que mis compañeros.

¿Por qué crees que no se han denunciado casos de abusos en el cine o en la televisión?

Lo desconozco. Desgraciadamente es probable que los haya habido, igual que en otras partes. Cada cuál es libre de querer hacerlo público o no. Yo animo a cualquiera que haya podido sufrir abusos a denunciarlo por la vía que corresponda.

¿Crees que se ha producido un cambio real en la ficción española?

Sí, se están haciendo muchas series con personajes femeninos como protagonistas. Pero tengo la sensación de que en el cine todavía seguimos relegadas a personajes que son sólo un capítulo de la vida del protagonista masculino, personajes que están ahí para avanzar en la trama del protagonista y que carecen en muchos casos de interés propio, estando además estereotipados y sexualizados. Y a medida que nos hacemos mayores la brecha se hace aún más grande. Hay una edad en la que los personajes femeninos sencillamente desaparecen, mientras que los hombres pueden seguir interpretando al "galán" de turno hasta la vejez.

Hacen falta más mujeres directoras

¿En '45 revoluciones' hay igualdad entre hombres y mujeres?

Creo que sí, hay tanto mujeres como hombres al frente de puestos de responsabilidad, tanto en producción como en dirección, así como en departamentos artísticos. El peso está bastante equilibrado en todos los equipos. Eso sí, desconozco el salario de cada uno de ellos.

¿Se podría mejorar en algo?

En general, en esta profesión, creo que hacen falta más mujeres directoras. No es que no las haya, si no que muchas veces sus trabajos tienen menos visibilidad o sus proyectos no son difundidos por las instituciones.

En tu caso, ¿has notado un cambio en los guiones?

Desde un principio, los directores querían mostrar a mi personaje, Maribel, como una mujer que se enfrenta sola a una sociedad machista; querían recalcar la idea de que era ella sola contra un mundo de hombres. Por eso en un principio no tiene un grupo de apoyo femenino o de amigas a su lado, pelea ella sola. Si bien a lo largo de la serie se van incorporando personajes femeninos con los que comparte principios y esa misma fuerza arrolladora.