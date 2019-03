Irene Arcos: "Esto no va solo de feminismo, va de valores ante la vida"

Un año más, en la Cadena SER hemos querido revindicar el Día Internacional de la Mujer con un especial protagonizado por mujeres cuyo trabajo está estrechamente ligado a la televisión, como es el caso de Irene Arcos, una de las grandes revelaciones de la temporada gracias a su poderoso papel en 'El Embarcadero' (Movistar Plus).

¿Te consideras feminista?

Me considero feminista, igual que cualquier persona, da igual que sea hombre o mujer, que cree en la igualdad de género. A veces se malinterpreta el término feminista. Parece que las mujeres quieren estar por encima de los derechos de los hombres y es absolutamente falso.

¿En qué momento tomas conciencia de que tienes que serlo?

Desde siempre. En mi casa hemos sido dos hermanas y tanto mi padre como mi madre nos han hecho sentir que tenemos que formar parte de la sociedad exigiendo un respeto hacia nosotras mismas. Es una cuestión de educación. Lo he vivido así cuando era pequeña, pero también en la universidad. Hay que aceptarse a una misma, pero también darse cuenta cómo está en la sociedad. A mí me ha pasado llegar a un trabajo y que me pagasen menos por ser mujer. Y mi compañero, que hacía el mismo trabajo, me daba parte de su sueldo para equiparar nuestros trabajos. Ahí empecé a darme cuenta que una cosa es lo que pienso y otra cómo está estructurada la sociedad. Ahora parece que el feminismo está de moda y las mujeres por fin están adquiriendo posiciones de poder. Hay un eco en la sociedad y es completamente saludable, porque si se silencian las desigualdades no se avanza. Las cosas que no se hablan parecen que no existe y el feminismo lleva latiendo desde hace mucho tiempo.

El movimiento feminista fue muy importante en 2018. ¿Qué esperas que pase este 2019?

Me gustaría que se siguiese avanzando. Cada uno tiene su identidad, su manera de sentir, pero es necesario que se abran puertas y vayamos todos a una. Que seamos más generosos y haya más bondad y ternura entre todos nosotros.

Un referente feminista.

Admiro mucho a mi 'abueliña', una mujer trabajadora con una fortaleza mental, que se quedó viuda con 12 hijos y tuvo una capacidad bestial de adaptarse a los cambios.

Si fueras hombre, ¿estarías ahora mismo en la misma posición?

Claro que sí. Vengo de dónde vengo y me han educado dónde me han educado, por lo que pensaría de la misma manera. Esto no va solo de feminismo, va de valores ante la vida.

¿Crees que ha habido un cambio notorio en la ficción española?

Cuando algo empieza a sonar se produce un efecto rebote, y eso se empieza a notar en el sector audiovisual. Se están haciendo ficciones con mujeres, de hecho yo estoy en 'El Embarcadero', una serie donde las mujeres somos las que movemos la acción. No estamos al servicio de los compañeros masculinos. Son series que están cambiando y están siendo bien recibidas tanto por hombres como por mujeres. A los hombres les apetece ver este tipo de ficción y las mujeres empiezan a verse identificadas. Al final, la ficción es un reflejo de la sociedad y se está abriendo al mundo.

¿En 'El Embarcadero' hay igualdad entre hombres y mujeres?

La productora ejecutiva es Esther Martínez Lobato y está rodeada de Álex Pina y otros muchísimos hombres. De hecho, los directores de 'El Embarcadero' han sido hombres y han querido potenciar a la mujer. Esto no va de si eres hombre o mujer, sino de estar abierto a todo y creer en la igualdad.

En 'El Embarcadero' interpretas a una mujer libre que rompe todos los esquemas. ¿Satisfecha de haber interpretado un personaje tan potente?

Llevo once años tratando de hacerme un hueco en la industria, haciendo muchos castings y siendo rechazada. Pero si volviera atrás en el tiempo y me dijesen: ‘vas estar once años así, pero luego va a llegar este personaje. ¿Te esperas o aceptas uno de los protagonistas a los que has optado y luego no te han cogido?’. Sinceramente, esperaría. Ha merecido mucho la pena esperar para encontrarme con una mujer como Verónica. Ha sido lo más potente que he hecho profesional y personalmente.