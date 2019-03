Lucía Bosé dice al juez que la 'tata' le regaló el "dibujito" de Picasso porque no le gustaba

La actriz italiana Lucía Bosé ha declarado en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid que Remedios de la Torre Morales, conocida como la tata, le regaló "el dibujito" que le hizo Pablo Picasso como agradecimiento por hacerle churros por la mañana durante los tres meses que estuvieron los hijos de la actriz en casa del pintor. "Me lo regaló. No le gustaba. Ni lo tocó", ha mantenido la italiana, quien se sienta en el banquillo de los acusados por un delito de apropiación indebida que le imputa la Fiscalía y la tía de Remedios, quien trabajó para los Bosé durante más de 50 años. Se le acusa de vender el dibujo en una subasta por un valor de 198.607 euros.

El pasado 5 de noviembre, la vista oral se suspendió al aceptar la Sala la petición de una de las partes de la declaración en calidad de testigo de Miguel Bosé. Entonces, uno de los hermanos de la denunciante afirmó que el dibujo se lo regaló la tata a Miguel Bosé. Sin embargo, su madre sostiene que era suyo y no de su hijo.

Lucía Bosé llega a su juicio por supuesta "apropiación indebida". / JOSÉ RUIZ (JOSÉ RUIZ)

La actriz y musa de Picasso ha relatado que ella y su marido Luis Miguel Dominguín se fueron tres meses a Latinoamerica a una turné de toros, mandando a sus hijos y a la tata a la casa de Picasso. "Cuando volvimos, nos recibió en su estudio Y a la tata le dio un dibujito en el que le nombraba la churrera mayor por hacerle churros por la mañana", ha narrado.

"A la tata no le gustaba y me lo regaló. Ésta es la historia del dibujo. Estuvo expuesto en muchos países y nunca lo reclamaron", ha indicado. Tras ello, ha explicado que vendió el dibujo en una subasta. "He comprado zapatos y trajes", ha dicho en respuesta del abogado de la acusación particular tras preguntarle sobre qué hizo con el dinero. "Es una pregunta imbécil", le ha dicho al letrado, lo que le ha valido una reprimenda de la presidenta. Además, ha negado que pidiera permiso a la familia de Remedios para vender el cuadro, lo que ha tachado de "mentira".

La denunciante Remedios Plata de la Torre, sobrina dela tata, ha señalado que su familiar tenía ese dibujo. "Desde siempre me contó, que le había regalado dos cuadros: La Churrera y La Chumbera", ha relatado, a lo que ha añadido que su tía siempre ha dicho que el cuadro era suyo.

Una de las sobrinas de la antigua empleada del hogar de Lucía Bosé, a su llegada a la Audiencia Provincial de Madird. / Zipi (EFE)

El fiscal pide dos años de cárcel para Lucía Bosé

La Fiscalía de Madrid solicita en su escrito de acusación una pena de dos años de prisión y una multa de ocho meses con cuota diaria de 20 euros, además de la correspondiente indemnización a la persona perjudicada. El fiscal considera probado que la procesada mantuvo conviviendo en su domicilio de Madrid a su empleada doméstica Remedios hasta el fallecimiento de ésta. Tras cincuenta años a su servicio, y como quiera que dicho domicilio era su lugar de residencia, Remedios tenía todas sus pertenencias en él, entre las que se encontraba un dibujo realizado a la misma por Pablo Ruiz Picasso.

En la parte posterior del dibujo hay una dedicatoria del pintor en la que se puede leer 16-2-63 y "para Reme". La acusada hizo suyo el dibujo, disponiendo del mismo para su venta en una subasta el 25 de junio de 2008, en la que alcanzó el precio de 198.607 euros; y jamás entregó dicho dinero a los herederos de Remedios tras su fallecimiento.