Álvaro Benito: "El presidente es el presidente y Ramos es un líder absoluto"

Son cosas del fútbol y se le da mucha trascendencia porque en el Real Madrid se gana a lo grande y se pierde a lo grande. Las cosas se tienen que arreglar. El presidente es el presidente y hay que respetarle siempre, por encima de todo. Él se siente en el derecho de apretar a los jugadores cuando las cosas no están funcionando y hay que respetarlo mucho. Siempre he sido de respetar a los que están por encima de ti.

Pero Sergio Ramos es una pieza fundamental en el Real Madrid de los últimos años. Es el líder absoluto, espiritual y futbolístico. Las cosas se tienen que arreglar porque todos tenemos que remar en la misma dirección. No puede haber ningún elemento disonante. Hay que estar unidos en un momento tan duro como ahora. Ha sido una semana de las más duras que se recuerdan a nivel deportivo en la historia reciente del club.

Echar más mierda no va a arreglar nada. El análisis debe ser frío, reflexivo y profundo para que esto no se repita. Y hay que estar juntos. Es un mensaje muy clásico, pero es la realidad. No sirve de nada intentar repartir las responsabilidades.