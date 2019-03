Jordi Sànchez, propuesto como cabeza de lista de JuntsxCat a las generales

El presidente de la Crida Nacional per la República, Jordi Sànchez, en prisión preventiva y que está siendo juzgado en el Tribunal Supremo, ha sido propuesto como cabeza de lista de JuntsxCat para las elecciones generales del 28 de abril, si bien aún no hay acuerdo con el PdeCat para una candidatura conjunta.

La propuesta llega un día después de que ERC anunciara que su cabeza de lista el 28-A será su presidente, Oriol Junqueras, también encarcelado por el 1-O y juzgado en el Supremo por la causa del procés, lo que augura un duelo entre ambos presos por la hegemonía del voto independentista en las elecciones generales.

La Crida ha anunciado en un comunicado que someterá la propuesta de Sànchez como cabeza de lista a una consulta vinculante entre sus bases, que se inicia este viernes por la tarde y finaliza el sábado a las 19.00 horas, con la pregunta siguiente: "¿Consideras oportuno que Jordi Sànchez encabece la candidatura de Junts per Catalunya por la circunscripción de Barcelona al Congreso?".

"Antes de dar el sí o no definitivo, Sànchez quiere saber qué opina la gente de la Crida, dado que la entidad no se presenta a estas elecciones", argumenta en el comunicado.

La Crida recuerda que en las últimas semanas ha estado "trabajando para hacer posible una candidatura unitaria a las elecciones españolas el 28-A", pero, "pese a la insistencia, la propuesta de este acuerdo se ha visto del todo inviable".

Esta semana, la Crida ya organizó una consulta interna, en la que más del 90% de las bases apostaron por concurrir a las generales en confluencia con otras organizaciones soberanistas. Sin embargo, la dirección de la Crida descartó finalmente concurrir a las generales con sus siglas si no hay una lista unitaria, algo inviable dado el rechazo de ERC.

No se cierra, sin embargo, a incorporar nombres de la Crida a una candidatura "abierta y transversal" bajo la marca JxCat que puede llegar a acordar con el PdeCat. Un sector de la Crida, liderado por la organización Junts per la República -de la que forman parte Ferran Mascarell y Agustí Colomines-, recela de un pacto electoral con el PdeCat y no cierra la puerta a una candidatura sin los demócratas.