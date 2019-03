No todas las trabajadoras son libres de ir a la huelga

Como cantan, no son 20, son legión... Son multitud las mujeres que hoy ni se plantean ir a la huelga. Como esta mariscadora que dice que "si no venimos, no cobramos". O esta pescadera del mercado de abastos de Vigo que asegura, "no se puede hacer huelga".

También las "kellys" como esta que trabaja en un hotel de Palma de Mallorca y que dice que te descuentan el día y la comparativa es mucho y no me conviene. Mariscadoras, pescaderas, camareras de hotel, cuidadoras.

Profesiones para las que continua el miedo a que las despidan, porque, como dicen, los cambios no se notan. Así que hoy algunas compañeras en Bilbao han colgado los guantes por ellas, elevado en Vigo sus rastrillos unos segundos, pidiendo igualdad. Para que algún día puedan perder el miedo.

Aunque hoy sigan encorvadas arañando el lecho marino, dando su mejor cara al cliente, realizando los trabajos que ellos no quiere, desean poder unirse a la lucha, porque, como dicen, hemos ganado pequeñas batallas pero queda una lucha por delante.