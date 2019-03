Eduardo Iturralde González, exárbitro de Primera División y actual colaborador de la Cadena SER, reconoció este sábado en el Carrusel Deportivo, -donde se habló de los engaños de los jugadores a los árbitros-, cuáles fueron los jugadores que más problemas le causaron durante su etapa como colegiado, por no saber quién le engañaba en las faltas y quién no.

"Figo siempre hacía el mismo regate y como era tan bueno siempre te lo hacía. Zidane, por ejemplo, en el área era muy complicado, porque podría salir por izquierda o por derecha y eso es muy malo para el árbitro", confesaba Iturralde sobre los jugadores que más quebraderos de cabeza le propiciaron. Sobre el otro colaborador del Carrusel Deportivo, Kiko Narváez dijo que "no coincidí mucho en el campo pero le gustaba mucho el contacto porque tenía mucho cuerpo".

"Con los que peor eran en el campo me llevaba bien con todos. Los peores para arbitrar, no por la manera de hablarte, sino por la manera de jugar eran precisamente esos, los jugadores que no sabías por dónde salían", reconoció.