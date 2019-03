Marc Márquez: "¿Cuántas veces me han cogido a mi rueda? Y si lo hago yo no es lo normal"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), tercero en los entrenamientos para el Gran Premio de Catar de MotoGP, reconoció estar "preocupado por la temperatura" del asfalto. "Si está como ayer no pasará nada, pero si es como la de hoy, la temperatura baja a 16 ó 17 grados y no se entiende por qué te caes y ese punto es el que me preocupa más porque el objetivo aquí es acabar la carrera y estar en el podio", explicó el vigente campeón del mundo de MotoGP.

"Si estuviésemos en un circuito donde me salen las cosas fáciles y tuviese un buen ritmo estaría más satisfecho, pero es un circuito que nos cuesta; no somos los que tenemos más ritmo pero mi mentalidad es ganadora y hasta que no me veo primero no me conformo", aseguró el piloto de Repsol Honda.

"Aquí hemos tenido un test y un solo entrenamiento para trabajar bien, y cada día cambian las condiciones, por eso no sabemos lo que se puede esperar para mañana", lamentó Márquez, que reconoció que si se encuentra cómodo como el año pasado, atacará y si toca sufrir "no pasa nada", pues dijo que en 2016 acabó quinto "y no es ningún desastre, la temporada es larga y este circuito es especial".

Y sobre el hecho de que "pillase" el rebufo de la moto de Danilo Petrucci, Marc Márquez quitó hierro a las quejas de algunos al preguntarse "¿cuántas veces me han cogido a mi rueda? y entonces qué pasa, si me lo cogen a mí es lo normal y si lo cojo yo no es normal. Por una vez no se tiene que enfadar nadie y además no haces nada fuera del reglamento".

Los rivales más fuertes de Marc Márquez en Catar parecen ser, según su opinión "son Dovizioso y Viñales; y también Petrucci". "Luego están los 'outsiders', que en ese grupo estoy yo, Quartararo, Rins y alguno más, pero nosotros estaremos luchando por el podio", afirmó convencido el piloto de Repsol.

Márquez sumó a su cuenta particular dos caídas más, ambas sin consecuencias, y explicó que la primera fue error suyo "porque el viento empujó la moto hacia fuera y no he visto que estaba en lo verde", dijo. "La segunda me preocupa un poco más, porque no he hecho nada del otro mundo, pero es lo que tiene la curva dos cuando baja la temperatura; Jorge -Lorenzo- es un piloto que no se cae y este fin de semana ya lleva dos", recordó el campeón de Repsol Honda.

