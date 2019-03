Sergio Ramos ha querido aclara algunas de las últimas polémicas en relación a la actualidad del Real Madrid. El capitán blanco publicó este lunes una serie de mensajes en sus redes sociales en los que contestaba a muchas preguntas.

"A los futbolistas lo que nos gusta es hablar en el campo, pero esta temporada no está siendo así. El desarrollo de los acontecimientos en las últimas fechas ha sido desastroso y no me escondo, no nos escondemos", comienza la declaración.

"Los jugadores somos los máximos responsables y yo, como capitán, el que más. Por eso he pensado que la forma más honesta de contestar a las preguntas que circulan a nuestro alrededor es afrontándolas directamente", explica. Luego, a través de una serie de preguntas planteadas a sí mismo, Ramos explica las polémicas.

En referencia a la amarilla que admitió forzar tras el partido contra el Ajax -y que le costó una sanción de dos partidos- Ramos explicó que "fue un error de arriba abajo y lo asumo al 200%". "¿Por qué grabaste el documental?", pregunta en referencia a las críticas recibidas por ver el partido de vuelta contra el Ajax desde el palco, mientras grababa material para su futuro documental. "Hay compromisos adquiridos y no pensé ni remotamente que el partido pudiera desarrollarse así. La grabación fue decreciendo con el avance del partido", explicó.

"¿Discutiste con el presidente? Las cosas de vestuario se hablan y resuelven ahí. No hay problema alguno y un solo interés de todos, el Real Madrid". "¿Les diste una charla a los compañeros e hiciste reproches? En el vestuario hablamos siempre y nos motivamos de forma constructiva", explicó respecto a los roces tras la semana que dejó al Real Madrid sin Copa, sin Champions y fuera de la lucha por la Liga.

Respecto a un encontronazo con Marcelo, el capitán afirmó que "tenemos piques en todos los entrenamientos. Forma parte del trabajo con tensión, pero es una mera anécdota del día a día. Marcelo es como un hermano". "¿Por qué viajaste a Valladolid? Porque quería estar cerca y apoyar a mis compañeros", dijo a pesar de no estar en la convocatoria.

La continuidad de Solari es "una decisión que no nos corresponde"

En referencia a la continuidad de Solari dirigiendo el banquillo blanco, que está en el aire, Ramos dijo que "es una decisión que no nos corresponde y en la que no interferimos nunca. Nosotros tenemos un enorme respeto por el puesto y apoyamos siempre al entrenador del Real Madrid".

"Estas reflexiones sin duda son consecuencia de una temporada profundamente decepcionante, pero si no nos detuvimos con el éxito, no nos vamos a detener con la derrota. Estamos obligados a seguir, a trabajar y a evolucionar. Y siempre teniendo presente que algunos afortunados pasaremos por el Real Madrid, algunos afortunados formaremos parte de su historia, pero el Real Madrid fue, es y será el Real Madrid siempre. Ningún nombre marca la leyenda, pero todos los nombres juntos la han escrito", concluyó.