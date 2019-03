Zidane: "Entrenar al Real Madrid es otra cosa; ahora tengo ganas y vuelvo"

Zinedine Zidane ha comparecido por primera vez como entrenador del Real Madrid después de que decidiera dimitir del cargo en mayo de 2018. Su mensaje ha sido claro: se fue porque pensaba que era lo mejor y vuelve porque tiene otra vez "ganas" de entrenar al Real Madrid.

"Estoy muy feliz de volver, estoy muy contento. Quiero ponerme a trabajar y poner al club donde tiene que estar", han sido las primeras palabras de Zinedine Zidane tras la presentación de Florentino Pérez.

Lógicamente se le ha preguntado mucho por su decisión de marcharse en mayo y por el motivo por el que ha vuelto ahora. "Era el momento necesario para irme. No era porque a mí me gustase marcharme, si no porque pensaba que había que cambiar algo. Sé que ganamos la Champions pero también sé todo lo que pasó durante la temporada. En ese momento pensé que esa era la decisión que debía tomar y ahora pienso que esta es la decisión que debo tomar. He estado nueve meses aquí en Madrid recargando la batería y estoy listo para otra vez vivir la experiencia de entrenar al Real Madrid".

Acerca de las cosas que se hicieron mal durante su anterior etapa, Zidane ha querido destacar lo sucedido en su última temporada. "Ganamos la Champions pero en la Copa la cosa fue muy difícil y en la Liga no empezamos bien. Tenemos que cambiar cosas para el próximo año, pero lo importante es que he vuelto y que tenemos tiempo para hablar y para ver con el presidente qué podemos hacer. Queremos acabar bien esta temporada. Estoy aquí porque el presidente me llamó y porque quiero mucho al Real Madrid".

También dejó claro que entendería que haya hinchas que le pudieran reprochar la manera en la que se fue y el hecho mismo de que se fuera. "Entendería que haya aficionados que estuvieran defraudados. Lo más importante es hacer las cosas como uno las siente y en ese momento sentía que debía hacer lo que hice. Cuando uno toma una decisión así no sólo mira por sí mismo. Este club impone y hay que pensar en todo. Una cosa es entrenar y otra cosa es entrenar al Real Madrid".

Le preguntan sobre el problema de Isco y Marcelo: "Vuelvo y los que están aquí han ganado muchísimo. No me voy a meter sobre lo que pasó entre uno y otro. Nunca me he metido y no lo voy a hacer. Quiero volver con ellos, trabajar y hacer las cosas bien desde ya". En cuanto a la lista de bajas que se puedan dar al finalizar la temporada responde que "el futuro lo veremos. Lo más importante son los 11 partidos que nos quedan y los tenemos que acabar de la mejor manera. Lo más importante es el día a día y el partido del sábado". "Lo más importante es hacer las cosas como uno las siente. Cuando tomas una decisión así no te miras sólo a ti. Este club impone y hay que pensar en todo. Lo de entrenar bien, pero entrenar al Real Madrid es otra cosa". "¿Qué es lo que he hecho mal? Muchas cosas. El año pasado ganamos la Champions pero la Copa fue difícil, y tal y como empezamos la Liga la empezamos mal, y al mando estaba yo. No voy a culpar a nadie. Los entrenadores que han venido aquí, Lopetegui y Solari, querían hacer lo mejor posible al club. Ha salido como ha salido, no me voy a meter en eso. Hay que mirar adelante". "Si pensase en el pasado no hubiese vuelto. Es algo que va más allá de volver a este club. Tengo muchas ganas de coger las riendas de este segundo proyecto por el presidente, por el club y por los aficionados. Es un desafío pero tengo muchas ganas". "Los jugadores son los primeros que saben que es un año difícil pero no se pueden hacer siempre las cosas bien y no se puede ganar. A veces hay que aceptar el cambio cuando estás arriba. Desde fuera ha sido difícil a veces", reconoce el nuevo técnico del Real Madrid. Zidane confirma en la rueda de prensa que tendrá al mismo cuerpo técnico con el que entrenó al Real Madrid las últimas tres temporadas. "He recargado la batería y estoy listo para otra vez vivir la experiencia como entrenador del Real Madrid, que me da de nuevo la oportunidad de estar con este gran club". Le preguntan a Zidane sobre su marcha el 31 de mayo: "No tenía ninguna deuda con el Madrid. Cuando me marché era la mejor solución para todos, no sólo para mí". "He descansado durante estos meses. Tengo ganas de venir. Tal vez hace cuatro meses no hubiese sido así, pero ahora mismo tengo ganas de volver porque puede ser el momento y una buena oportunidad para volver", reconoce. "Ninguno, la historia de este club nadie la va a cambiar. Es el mejor club del mundo, todos lo sabemos. Lo que tengo que hacer es pensar en el partido del sábado. Tenemos cuatro días y nada más. Volver a estar con los jugadores y pensar en el sábado", responde ante la pregunta sobre si lo que hizo es irrepetible o si se puede repetir. Sobre si desea que vuelva Cristiano Ronaldo al Real Madrid: "No es el tema, el tema es que ahora hay 11 partidos y vamos a pensar en eso y luego veremos para el próximo año. Sabemos lo que es Cristiano, lo que ha sido aquí y es historia de este club y eso nadie lo va a cambiar. Ha sido el mejor, uno de los mejores". Pensaba que después de ganarlo todo, había que cambiar algo. Sé que ganamos la Champions League pero también sé lo que hicimos mal toda la temporada. Ahora mismo creo que está es la decisión que tengo que tomar. He tenido otras propuestas, he rechazado a otros equipos pero quiero estar aquí. Hay que terminar bien esta temporada y preparar desde mañana la próxima", afirma. "Tenemos que cambiar cosas, ahora no se trata de eso. Lo importante es que he vuelto y tenemos tiempo para hablar, con el presidente, con el club. Faltan 11 partidos y lo que queremos es acabar bien. Estoy aquí porque el presidente me llamó. Quiero mucho a este club y aquí estoy", explica Zinedine Zidane sobre si ha sido difícil convencerle y si va a tener más poder que en la primera etapa. En cuanto a la responsabilidad que asume reconoce que es "grande, todos los jugadores que están aquí quieren a este club. Jugué con este escudo, con esta camiseta, gané muchas cosas pero soy uno más de este club. No me olvido de lo que ganamos pero tampoco de las cosas que hicimos mal el año pasado. Perdimos la liga enseguida, perdimos la copa. Ganamos la Champions, vale, pero sé dónde estoy. Mi ambición y la ilusión de volver a entrenar nadie me la va a quitar". Sobre si el equipo necesita cambios y el por qué se fue explica que "me fui del club porque lo necesitaba el Real Madrid. La plantilla necesitaba un cambio después de ganarlo todo. No sólo conmigo, antes también. He tomado la decisión de volver porque me ha llamado el presidente y como quiero mucho al presidente y al club aquí estoy". Contento de volver a trabajar con este gran club y esta plantilla, sobre todo", explica Zidane sobre su vuelta al Real Madrid. "Se que es un día muy especial para todos. Estoy muy feliz, que es lo más importante. Estoy muy feliz de volver a casa, luego vamos a tener preguntas. Lo que quiero es otra vez trabajar y poner a este club donde tiene que estar. Ahora lo único para mí es mañana empezar a trabajar, y ya está", finaliza Zinedine Zidane. "Gracias 'Zizou' por estar en un nuevo desafío en tu carrera, pero sobre todo gracias por tu lealtad. Bienvenido de nuevo a tu casa", sentencia el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. "En esta temporada no hemos alcanzado el nivel colectivo que esperábamos. Comenzamos una nueva etapa con uno de nuestros símbolos. Estamos aquí para dar la bienvenida a nuestro entrenador Zinedine Zidane. Querido 'Zizou', de nuevo asumes la responsabilidad como entrenador de nuestro equipo en un momento de especial dificultad. Cuando te ofrecimos hace 5 días tu vuelta a casa, demostraste tu amor y lealtad al Real Madrid. Contigo al frente se han conquistado los 9 títulos que han marcado la hegemonía del club en estos últimos años. No olvido aquel día en que logramos ficharte. Quiero que sepas que para todos nosotros llega de nuevo al Madrid el mejor entrenador del mundo", señala Florentino Pérez. "Este club afronta cada día un desafío gigantesco: trabajar para estar a la altura de nuestro pasado. Esta temporada no hemos obtenido los resultados que deseábamos. Quiero agradecer a Santiago Solari su dedicación, forma parte del Real Madrid por méritos propios. Ha tenido un compromiso indiscutible desde el primer día. Deseamos que siga unido a nuestro club, si es lo que desea", afirma el presidente del Real Madrid. "Llevamos más de mil días como Campeones de Europa, también en baloncesto, algo que no había ocurrido nunca. Sabemos que atravesamos un momento adverso, pero estos jugadores han dejado triunfos, victorias y títulos inolvidables. Son un orgullo y no debemos olvidar todo lo que han conquistado y luchado para conseguirlo", Florentino Pérez. 