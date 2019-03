Las cinco frases más destacadas de la presentación de Zidane como nuevo entrenador del Real Madrid

Zinedine Zidane ha sido presentado este lunes como nuevo entrenador del Real Madrid tras anunciarse el cese de Santiago Solari al frente del club blanco. El técnico francés respondió a todas las cuestiones sobre su vuelta al Bernabéu después de hacerlo el presidente Florentino Pérez.

El inicio de las conversaciones

Florentino Pérez reconoció en su discurso cuándo se produjo la primera toma de contacto para la vuelta de Zinedine Zidane al banquillo del Real Madrid después de anunciar su marcha el pasado 31 de mayo. "Cuando te ofrecimos hace 5 días tu vuelta a casa, demostraste tu amor y lealtad al Real Madrid".

Segunda etapa en el Real Madrid

El nuevo entrenador del Real Madrid reconoció lo difícil que es tomar una decisión como la que le conduce de vuelta al Santiago Bernabéu: "Cuando tomas una decisión así no te miras sólo a ti. Este club impone y hay que pensar en todo. Lo de entrenar bien, pero entrenar al Real Madrid es otra cosa"

Una vuelta de Cristiano Ronaldo

Al nuevo técnico del Real Madrid le preguntaron sobre si le gustaría que volviese Cristiano Ronaldo al Bernabéu. La marcha del portugués pudo ser una de las causas que motivó la marcha del francés: "Ya sabes lo que ha sido Cristiano aquí. Es la historia de este club y nadie lo va a cambiar. Pero ahora no es el tema".

El francés hizo autocrítica

Zinedine Zidane habló sobre las cosas que hizo mal en su anterior etapa como técnico del Real Madrid, durante dos temporadas y media: "Muchas cosas. Por ejemplo, el año pasado ganamos la Champions pero la Copa fue difícil y en la Liga la empezamos mal. Y al mando estaba yo".

Cómo ha vivido esta temporada

El técnico francés también valoró la temporada del Real Madrid cuando le preguntó nuestro compañero, Antonio Romero, sobre si tuvo dudas y sobre si considera que es el momento adecuado para volver: "Cuando me llamó el presidente no podía decirle no porque después de lo que ha pasado... El sabe lo que le pasa a jugadores y entrenadores. Cuando has ganado mucho puedes tener un bajón. Yo estaba fuera pero me sentía dentro. No estaba contento de cómo han ido las cosas. Los primeros, ellos. Yo estaba de entrenador y pasó lo mismo".