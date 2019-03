Eva González: "No me puedes coartar mi libertad si quiero ser prostituta, azafata de Fórmula 1 o modelo"

Con motivo de la huelga feminista del 8M, el programa 'Liarla pardo' entrevistó este fin de semana a Eva González, ganadora del concurso Miss España en el año 2003 y actual presentadora de 'La Voz' en Antena 3. Fue precisamente sobre el conocido certamen de belleza por lo que le preguntó la periodista Cristina Pardo.

"Fuiste Miss España en un momento en el que el concurso se televisaba y ahora para muchos es un símbolo del machismo", le planteó la conductora de 'Liarla Pardo' en un momento de la entrevista.

Eva González respondió de manera rotunda: "Nunca lo vi machista y nunca fue algo denigrante". Y argumentó su respuesta diciendo lo siguiente: "Yo elegí estar ahí, igual que si hubiese elegido ser azafata de Fórmula 1. ¿Por qué ahora no puedo elegir ser azafata de Fórmula 1? Tú no me puedes coartar mi libertad si quiero ser prostituta, azafata de Fórmula 1 o modelo. ¿Por qué piensas que eso es denigrante para mí? Podré elegirlo yo, ¿no? Yo elegí presentarme a un concurso de belleza y lo hice".

La audiencia no tardó en hacerse eco de estas declaraciones en redes sociales, donde criticaron a la presentadora por estas palabras:

Mezclar elegir ser azafata, ser modelo o ser prostituta...ejem, vaya tela lo que hay que escuchar.

Enga, al toro maja #LiarlaPardo36 pic.twitter.com/ZZUoiwEaJT — Antonio Fisio & Bombero (@AFisiobombero) 10 de marzo de 2019

Acaba de decir Eva González que quienes somos nosotros para decirle a una mujer que ser prostituta es denigrante para su persona o me he pasado con la sacarina??????????#LiarlaPardo36 pic.twitter.com/vvRht69Gwo — santi_mar🖖🏻 (@santi_mar) 10 de marzo de 2019

#liarlapardo36 la Eva González defendiendo la “libertad” de ser mujer objeto: modelo, azafata de fórmula 1, prostituta... qué tal ser valorada por la inteligencia en lugar del físico y aspirar a trabajar en algo que no sea vender tu cuerpo para disfrute de otros? — ♓️ (@LucienZenovka) 10 de marzo de 2019

He escuchado cinco minutos a Eva González en Liarla Pardo y necesito una copita. — Pauli (@UnBichoEnTuSopa) 10 de marzo de 2019

Qué a gusto se tiene que acostar Eva González pensando que una mujer pobre tiene libertad para decidir meterse a puta desde la absoluta necesidad. La libertad es la ausencia de necesidad, no la posibilidad de elegir entre comprarte un jersey blanco o azul en Zara. #LiarlaPardo36 — Raúl Solís (@RaulSolisEU) 10 de marzo de 2019