Luis Suárez: "Creo que lo piso sin querer, me desestabiliza un poco"

El delantero del Barça Luis Suárez atendió a los medios tras el encuentro que su equipo ganó con claridad (5-1) al Lyon en la vuelta de los octavos de Champions. El partido no estuvo exento de polémica en los primeros instantes ya que el primer gol, que anotó Messi de penalti, vino precedida por una acción en la que estuvo involucrado Suárez.

El árbitro polaco Marciniak pitó penalti al ser derribado Suárez por Denayer pero en la repetición se pudo ver cómo el uruguayo pisaba al defensor francés por lo que el colegiado podría haber pitado falta en vez de decretar pena máxima.

"Lo piso yo sin querer y al pisarlo me desestabiliza, pero ahí está el árbitro para pitarlo o no", reconoció Suárez tras el encuentro, zanjando así cualquier tipo de debate sobre si hubo pisotón o no.

"Lo piso yo sin querer y al pisarlo me desestabiliza, pero ahí está el árbitro para pitarlo o no". Suárez, sobre la jugada que dio origen al penalti. #ChampionsMLC pic.twitter.com/j6cHQcAlNv — La Casa del Fútbol en Movistar+ (@casadelfutbol) 13 de marzo de 2019

Si Marciniak no hubiese pitado penalti, el encuentro y la eliminatoria quizá podrían haber tomado otros derroteros pero lo cierto es que tras esa decisión, Messi anotó de penalti 'a lo Panenka' el primero para el Barça, iniciando así su enésima exhibición en Champions.