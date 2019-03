Tres menores, detenidos en Valencia por torturar hasta la muerte a un joven y difundirlo en Facebook

Tres menores de edad, de origen argelino, han sido detenidos en Valencia por matar supuestamente al menos a una persona en la ciudad francesa de Lyon y varios policías de ese país vienen ya de camino a España para ejecutar la orden de extradición internacional que había sido dictada contra ellos.

Así lo ha confirmado este martes el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, tras publicar el diario "Levante-EMV" que los arrestados supuestamente mataron a un joven en un piso en Lyon el pasado día 5, grabaron las torturas a las que fue sometido y posteriormente huyeron a España.

Los sospechosos fueron detenidos el pasado jueves al intentar colarse en el metro de Valencia sin pagar el billete, según el diario valenciano, que informa de que están acusados de los delitos de asesinato, detención ilegal, torturas y pertenencia a banda criminal.

En un vídeo difundido a través de redes sociales se observa cómo los tres supuestos menores acuchillan y torturan a dos jóvenes compatriotas, añade el periódico. El fallecido estaba atados de pies y manos, con una correa del perro al cuello y con 60 cuchilladas en su cuerpo. El vídeo fue difundido a través de Facebook donde se puede ver a los jóvenes reirse mientras torturan a sus víctimas.

Preguntado por este caso, el delegado del Gobierno ha precisado que no se referiría a la nacionalidad de los detenidos por ser menores y ha explicado: "Finalmente, no sabemos cuántas órdenes (de extradición) va a cursar Francia". Fulgencio también ha indicado que todavía no saben "el número de fallecidos" relacionados supuestamente con los tres detenidos y ha añadido: "Sabemos que hay uno cierto, pero podrían ser más".

"Lo único que sabemos -según el delegado del Gobierno- es que se desplazan en estos momentos policías franceses para ejecutar esa orden de extradición internacional que ha pedido el Gobierno francés y, una vez que se hayan cumplido los trámites, supongo que las autoridades españolas (las) cursarán".

Fulgencio ha señalado que tratarán de "preservar todos los datos de este caso porque es una investigación que todavía está en curso por parte de las autoridades francesas" y en ella hay implicados menores de edad. "Tenemos que ser muy exquisitos en no dar información que pudiera perturbar la identidad de los menores, que merecen de esa protección, y la propia investigación que todavía está en curso", ha concluido.