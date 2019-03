Directo | Krasnodar - Valencia

El Valencia visitará este jueves al Krasnodar en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Liga Europa apoyado la mínima y peligrosa ventaja que le da el 2-1 que consiguió en el encuentro de ida en Mestalla la semana pasada.

En una brillante primera media hora de partido, el equipo de Marcelino García Toral desbordó por completo a su rival y tras el doblete de Rodrigo Moreno tuvo, en las botas de Kevin Gameiro, una clara opción para haber conseguido un tercer tanto que habría hecho mucho más cómoda su visita a Rusia.

Pero en la segunda mitad, el Krasnodar confirmó la capacidad de juego que había mostrado hasta ahora en este torneo y con un tanto de Claesson consiguió un resultado que hace que un simple 1-0 le valga para apear al Valencia, al que al menos le valen todos los empates para pasar de ronda.

Alejado del juego tradicional de los equipos de su país, el Krasnodar se mostró como un equipo con capacidad para combinar aunque sin demasiada mordiente para rematar.

El conjunto valenciano afronta este encuentro tras el refuerzo moral que le dio haber conseguido este pasado fin de semana un triunfo en el campo del Girona que llegó en el descuento gracias a un tanto de Ferran Torres y cuando jugaba con un jugador menos por la expulsión de Facu Roncaglia.

El central argentino es una de las tres bajas que tiene el Valencia para este duelo porque aún le queda por cumplir uno de los cuatro partidos de sanción que le impusieron con el Celta antes de llegar cedido al club de Mestalla este invierno.

También será baja por sanción, en este caso por acumulación de amarillas, Dani Parejo. El central Ezequiel Garay lo es por no estar aún recuperado de la lesión muscular que sufrió hace unas semanas.

La ausencia de Parejo supone un problema y un reto para el Valencia y para Marcelino pues el centrocampista madrileño lo juega casi todo y es el encargado de desplegar el fútbol ofensivo del equipo.

Entre las alternativas que puede manejar el técnico está la de juntar a dos mediocentros defensivos como son los franceses Geoffrey Kondogbia y Francis Coquelin, aunque otra posibilidad, menos usada por el asturiano en este tipo de choques, es reubicar a Carlos Soler o a Daniel Wass al centro desde la banda derecha.

Uno de los factores que puede marcar el encuentro es el tiempo. Durante la mañana de este miércoles ha nevado copiosamente en Krasnodar y la temperatura ha sido de 0 grados centígrados, aunque se prevén condiciones algo mejores para la hora del encuentro de este jueves.

El rival valencianista, el Krasnodar, afronta confiado el partido de vuelta de los octavos de final ante el Valencia, ya que una victoria por la mínima le serviría para clasificarse para los cuartos de final.

Los rusos son conscientes de que podían haberse llevado un saco de goles en la primera media hora en Mestalla, por lo que pondrán mañana toda la carne en el asador para hacer historia con un club fundado hace apenas una década y sin apenas experiencia europea.

Contra el Bayer Leverkusen los "toros" demostraron que no les tiemblan las piernas ante equipos históricos, aunque desde el receso invernal han tenido problemas de cara a la portería contraria.

Sin contar la ida, el Krasnodar ha disputado cuatro partidos en las últimas tres semanas con un paupérrimo balance de cuatro empates, dos de ellos en casa, con cuatro goles a favor y cuatro en contra.

En la primera mitad de la temporada no echaron de menos a su estrella y máximo goleador de la liga rusa, Fiódor Smólov. De hecho, el equipo dirigido por el joven Murad Musáev juega un fútbol mucho más vistoso y es segundo en la liga rusa por detrás del Zenit.

En los últimos partidos no han dejado de crear ocasiones, pero no han podido materializarlas. El brasileño nacionalizado ruso Ari volvió a la titularidad en la liga el lunes ante el Orenburg y marcó, pero su equipo no pasó del empate (2-2).

A la vista de la apuesta inicial de Musáev en Valencia y Leverkusen, Ari no debería salir de inicio y el equipo ruso jugaría con el sueco Claesson, su mejor jugador, como jugador más adelantado, aunque también caben las opciones del veterano Stotski o el jovencísimo Ignátiev.

Ese esquema con Claesson como punta, permitiría al Krasnodar reforzar el centro del campo con el uruguayo Pereira, que se perdió la ida por amonestaciones, como cerebro, y la promesa del equipo ruso, Suleimánov, como as en la manga.

Pereira sustituirá al sancionado Kaboré, un todoterreno que es indiscutible para Musáev, mientras el central y capitán del Krasnodar, el bielorruso Martinóvich, será probablemente sustituido por el islandés Fjoluson, que ya salió e inicio el lunes en la liga.

Y es que, independientemente del resultado, los rusos juegan un fútbol muy español con el balón pegado al pie, con constantes combinaciones y sin lanzar balones a la olla, incluso con el resultado en contra como es el caso del partido de mañana ante el Valencia.