Directo | Villarreal - Zenit

El Villarreal lo tiene todo a su favor para cerrar este jueves su pase a los cuartos de final de la Liga Europa gracias a su gran trabajo la semana pasada en la visita al Zenit San Petersburgo, obligado a remontar en el Estadio de la Cerámica el 1-3 que se trajo el 'Submarino Amarillo'.

El conjunto castellonense está cerca de volver a situarse entre los ocho mejores de la segunda competición europea, donde está rayando con más regularidad que en LaLiga Santander y que le tiene cerca de dejar fuera a otro rival de cierto peso a pesar de que su misión primordial es la permanencia.

La situación clasificatoria en el torneo doméstico hacía que el Villarreal pudiese aparcar la Liga Europa, pero, al contrario, ha logrado mantenerse como uno de los tres equipos invictos que restan y, tras dejar fuera al Sporting de Portugal, lo tiene mucho más encarrilado para la vuelta con el Zenit.

El equipo de Javi Calleja rayó muy bien en un desplazamiento difícil e incómodo y se trajo un botín de mucho valor gracias a los goles de Iborra, Gerard y Morlanes en una gran segunda parte. Ahora, es el equipo ruso el que debe arriesgar en el Estadio de la Cerámica para intentar voltear el cruce.

Para evitarlo, el técnico madrileño ha pedido máxima concentración y ninguna relajación que provoque que los de Sergei Semak recuperen la fe en la remontada con algún gol tempranero, y ejemplos de esto los ha tenido ya la plantilla del 'Submarino' en las eliminatorias de la 'Champions'.

Además, el estado de ánimo en el vestuario es positivo después de ganar de forma agónica el derbi ante el Levante del pasado domingo y verse fuera del descenso por primera, aunque sólo por un punto de ventaja sobre el Celta y dos sobre el Rayo Vallecano, precisamente su próximo rival del domingo en casa.

Calleja seguirá seguramente con su política de mezclar titulares con jugadores con menos minutos. Pablo Fornals es duda y todo hace indicar que no será de la partido, algo similar que pasa con Alfonso Pedraza, que no acabó el último partido por un golpe y que podría ser reservado. Bonera sigue sin tener el alta por lo que Funes Mori, Víctor Ruiz o Álvaro Fernández podrían descansar, aunque jugaron los tres en San Petersburgo. Gerard Moreno debería comandar el ataque con opciones para Carlos Bacca de volver al once.

Por su parte, el Zenit buscará meter miedo adelantándose en el marcador con un gol tempranero, para lo que cuenta sobre todo con el iraní Azmoun, que ya marcó el único gol de la ida y que está demostrando el por qué de su fichaje invernal.