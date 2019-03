El 'Messi del hachís' se fuga porque asegura que sufre "acoso policial"

Se llama Abdelah el Haj pero la policía le bautizó como El 'Messi del hachís' porque le considera uno de los principales narcos de España. Desde noviembre de 2017 estaba en libertad bajo fianza. Antes se fugó a Marruecos después de una operación policial que acabó con un acuerdo con la Fiscalía para entregarse de forma voluntaria.

Abdelah el Haj, el 'Messi del hachís', posa antes de jugar un partido de fútbol / Foto cedida

Tenía medidas cautelares como firmar todos los días en el juzgado, algo que la justicia dice que hacía regularmente. Ahora se ha fugado por segunda vez porque asegura que sufre una depresión por la presión policial a la que está siendo sometido desde que se encuentra en libertad bajo fianza. Tiene identificadas a las personas que según él le acosan sin causa policial pero prefiere no señalarlos de momento a la espera de ver como se suceden los acontecimientos.

La Cadena SER le entrevistó el pasado miércoles, 24 horas antes de su fuga y sin saber sus planes concretos. El 'Messi' dice que ya ha pedido perdón por los errores que ha cometido y que si tiene algo pendiente rendirá cuentas a la justicia. Añade que los seguimientos le impiden educar a sus hijos y que por eso desaparece un tiempo para garantizar su seguridad y la de su familia.

En esta entrevista Abdelah Haj añade que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado le quieren imputar delitos que él no ha cometido y a la pregunta de si sigue "trapicheando" asegura tajantemente que no y que la policía lo sabe.

La Policía Nacional ya ha activado el protocolo de búsqueda para intentar localizar al narcotraficante. Fuentes policiales aseguran que las medidas cautelares que le permitían estar en la calle se estaban agotando y que se le estaba investigando por otro delito de blanqueo.

¿Dónde está usted ahora?

Yo en Algeciras. Desde que me entregue para enfrentarme a mi juicio, me planté ante la justicia y me pusieron fianza a la espera de mi juicio. Ahora llevo firmando todos os días y aquí hay un grupo policial que me acosa y me sigue.

¿Dice usted que sufre acoso policial?

SÍ, yo tengo muchas amenazas. La prensa tanto decir "Messi, Messi" y voy a todos los sitios y me siguen. Cada vez que salgo de casa los seguimientos policiales son implacables. En una de estas, la semana pasada estuve con mi mujer y mi niña en un hotel en Madrid y veo a un tÍo que me sigue. Iba yo con un coche y me iba echando de la carretera. Y todo esto con una niña menor de un año.

¿Y por qué no denuncia este acoso?

Porque no me van a creer en la comandancia. Cuando yo llegue no me van a hacer ni caso. Yo he querido ir al juzgado pero tampoco. Ya llegado a este extremo me da igual hacerlo público y que lo vea toda España y que lo vea el mundo entero porque no es normal. Cada vez que salgo de mi casa tengo miedo a sufrir una detención injusta y arbitraria.

¿Sigue usted "trapicheando"?

Yo ya no hago nada, ni me dedico a nada. Tengo dos juicios y si salgo culpable pagaré lo que tengo que pagar y si no pues nada.

La policía le acusa de blanqueo

Yo tengo dos blanqueos metidos. ¿Cómo me vas a meter otro blanqueo? Ahora si tienen algo en contra mía y yo estoy por medio ahora mismo te firmo un papel y me voy a la cárcel.