Luis Enrique ha explicado los grandes cambios que ha introducido en su lista para los próximos partidos de España ante Noruega y Malta. A su juicio, se trata de una "evolución" en la que entran muchos futbolistas para generar "más competencia". Estas son las claves de su nueva línea de trabajo:

La convocatoria. "El proceso ha sido el mismo de anteriores convocatorias: el seguimiento exhaustivo de los jugadores y muchas cosas a valorar. Somos conscientes de que solo entran 23 y hay jugadores que han entrado en otras convocatorias y podrían estar. Yo estoy contento de cómo me ha quedado la lista".

la lista Porteros

Kepa, De Gea y Pau López. Defensas

Gayá, Jordi Alba, Bernat, Mario Hermoso, Iñigo Martínez, Sergio Ramos, Sergi Gómez, Sergi Roberto y Jesús Navas. Centrocampistas

Busquets, Rodri, Ceballos, Fabián, Parejo y Canales. Delanteros

Marco Asensio, Rodrigo, Morata, Muniain yJaime Mata.

¿Revolución?. "Es una evolución. Revolución suena siempre tan feo... Vamos a evolucionar. La competencia está ahí y ahora va a depender de ellos. Me encanta ese sentimiento del jugador que viene a darlo todo a la selección porque quiere continuar. Eso va a hacernos crecer. Si los jugadores demuestran su nivel generará la sensación que quiero que haya en el equipo".

¿Intocables?. "Aquí hay un poco de todo. No se trata de hacer una lista de gente que me caiga bien o de evitar polémicas, sino de llamar a jugadores que reflejen la idea que queremos hacer y que nos den resultados".

¿Un grupo más cerrado? "Si eso me garantizara ganar los trofeos... Voy haciendo en función de lo que vemos oportuno. A mi me gusta ver a los jugadores en la concentración para ver los detalles de forma más clara. Seguramente esta lista se irá ampliando aunque llega partidos oficiales. Estamos en una fase de evolucionar, de ir buscando lo mejor para la selección y que haya competencia ayuda a que el nivel suba y es lo que estoy intentando hacer".

Los nombres propios

Ceballos y Asensio. "Valoramos siempre todas las circunstancias de cada jugador. Seguro que ellos no son conscientes de lo que vemos. Me gustaría que los jugadores españoles jugasen mucho más, pero en los equipos grandes hay mucha competencia, pero en el caso de Asensio y Ceballos las veces que les he visto han tenido muy buena actitud y muchas ganas. Son jugadores jóvenes, importantes y tengo confianza en que mejoren su nivel".

Isco. "No es que no me guste hablar de los no convocados, es que hemos decidido no hacerlo desde que llegué al cargo. Es un día para hablar de los que están en la lista. El resto es un tema que no voy a tocar".

¿Habló con Solari sobre Isco?. "No lo necesito. Ya me encargo de saber la actitud de cada uno. Yo he sido entrenador y no me han llamado o no me acuerdo. En el caso de entrenadores de alto nivel bastante tienen ellos como para que venga el seleccionador a añadir algo más".

Rodrigo. "Ya no sorprende a nadie. Es un jugador muy completo, de alto nivel. Y tener un jugador con este presente y estas perspectivas de futuro es una garantía y una maravilla".

Parejo. "En el último mes es uno de los centrocampistas más en forma. Ahora está en un estado en el que nos puede ayudar".

Iker Casillas. "Valoro cada jugador tenga la edad que tenga y juegue en el equipo que juegue. Me importa solo el rendimiento. Cuantos más jugadores tenga, mejor. Eso vale para cualquier jugador esté en la lista o no".

Jesús Navas. "Lo conocemos perfectamente. Tiene un altísimo nivel. Ya ha conquistado los títulos importantes. Ha estado muy bien esta temporada. Nos puede aportar muchísimas soluciones. Creo que incluso ha mejorado su faceta defensiva".

Jaime Mata. "Es uno de los jugadores que en mejor estado está. Uno de los delanteros con mejor resultados en cuanto a goles. Pero no es solo eso. Sus cualidades técnicos, futbolísticas, su actitud... En la posición de delantero influye mucho el estado de ánimo y el momento actual. Yo le veo mucho potencial y capacidad de mejora".