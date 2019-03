Sainz acusa a la "mala suerte" y se queda muy lejos del top 10

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (McLaren) ha lamentado la "mala suerte" que ha tenido en la sesión de calificación del Gran Premio de Australia con el hecho de haberse encontrado en pista durante la Q1 con el polaco Robert Kubica (Williams), que sufrió un pinchazo y al que tuvo que esquivar, y ha afirmado que con la vuelta que estaba haciendo le dada para pasar a la Q2 de manera "fácil".

"Increíble la mala suerte, porque venía en una vuelta muy buena para meterme en el 'Top 10' y pasar a la Q2 fácil. Me he encontrado el Williams parado con un pinchazo en mitad del último sector y le he tenido que evitar. He perdido dos o tres décimas que me han costado todo", señaló a Movistar F1. "Venía fácil para pasar a la Q2, pero cuando te pasa algo así no hay nada que hacer", añadió.

Sin embargo, el madrileño, que se estrenaba en clasificación con McLaren, se mostró satisfecho con las mejoras que están experimentando este fin de semana. "Sabíamos que teníamos margen y que en 'qualy' se podía ir mejor. Estoy un poco sorprendido, porque hacer una vuelta para meternos en el 'Top 10', que es donde no hemos estado en todo el fin de semana, es positivo. Está todo tan apretado que te pasa una cosa de estar en la Q1 y estás fuera", subrayó.

Por último, Sainz no es demasiado optimista para la carrera del domingo en Albert Park. "Hay que tener en cuenta que va a ser una carrera difícil empezando tan atrás. Hay que ser positivos, intentar remontar, pero con una mitad de parrilla tan apretada la 'qualy' era muy importante, y nos ha pasado esto", finalizó.

Noticias relacionadas Consulta la parrilla de F1