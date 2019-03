Keylor Navas volvió este sábado a la titularidad en el primer partido de Zidane en el banquillo del Real Madrid esta temporada. El 'tico' firmó una buena actuación con una parada de muchísimo mérito como respuesta a un remate de Maxi Gómez con 0-0 en el marcador.

El costarricense habló dentro y también fuera del campo, ya que al final del partido atendió a los medios de comunicación: "El que dijo que yo me entrenaba mal se tiene que confesar. O no me conoce o nunca vio un entrenamiento en Valdebebas, Allí lo sabe todo el mundo cómo me entreno".

Además, también fue preguntado por su futuro: "Todos son suposiciones. Cuando yo hable con él y él me diga lo que se plantea con respecto a mí, le diré una respuesta. Ahora estoy tranquilo y con su vuelta estamos muy contentos (...) Mis ganas de estar aquí no han cambiado. Mi intención es cumplir el contrato que tengo". Por último, sobre Zidane aseguró que "habla con todos cara a cara" y que "la alegría ha llegado al vestuario".