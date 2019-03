Los diputados tienen hasta el 1 de abril para devolver los iPhone del Congreso o pagar por ellos

La Mesa del Congreso de los Diputados ha dado de plazo hasta el 1 de abril para que los parlamentarios que han dejado de serlo, que no son miembros de la Diputación Permanente y que no presentan su candidatura para las próximas elecciones generales, devuelvan el iPhone asignado por la Cámara o paguen el precio fijado para poder quedarse con él, que asciende a 717,89 euros.

Así consta en una circular que la Mesa ha enviado a todos los diputados de esta legislatura, a la que tuvo acceso Servimedia, después de que en reuniones anteriores se fijara ese precio. El Congreso facilita a los diputados que no formen parte de la Diputación Permante y que no presenten su candidatura al Congreso para la siguiente legislatura la adquisición de los terminales iPhone 8 256GB Space Grey que tuvieran asignados por un precio de 717,89 euros, conforme a la tabla de amortizacion a la fecha de la constitución de la nueva Cámara. Los interesados en acogerse podrán personarse en el Área de Transportes y Comunicación de la Dirección Técnica de Infraestructuras e Instalaciones del Congreso hasta el 1 de abril con el fin de firmar la autorización para el descuento de esa cantidad de su liquidación final. Los que no se acojan a este ofrecimiento deberán poner el terminal a disposición de ese área en el mismo plazo, y se les entregará un justificante de la devolución del terminal. En el caso de no ponerse el terminal a disposición de la Cámara se procedería a descontar de la liquidación final correspondiente esa candidatura de 717,89 euros.

El ofrecimiento es de aplicación también a los diputados que, por no haber solicitado la renovación del terminal, disponen del iPhone 7 32 GB Black o el iPhone 6S 64GB. En esos supuestos el precio será el que la Mesa estableció en su momento, 300 y 125 euros, respectivamente. Para los diputados que no formen parte de la Diputación Permanente pero presenten candidatura al Congreso en las próximas elecciones, así como los miembros de la Diputación Permanente, que no resulten elegidos en la siguiente legislatura, regirán las mismas reglas pero el plazo se extenderá hasta el 8 de mayo en el primer caso, y hasta el 30 de mayo en el segundo.

Los diputados que vuelvan a ser elegidos en la siguiente legislatura podrán conservar el terminar que tuvieran asignado ya por la Cámara.