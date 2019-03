El VAR ha vuelto a ser protagonista por su no intervención en un contacto claro de Gayà sobre Jaime Mata dentro del área en la primera parte del Valencia - Getafe. El lateral derribó al madrileño en una acción que para Iturralde González y el resto de comentaristas de Carrusel Deportivo fue "penalti claro", algo que desató una crítica de Iturralde al protocolo utilizado en el videoarbitraje.

"El gran fallo del VAR es que nos lo hemos apropiado los colegiados y el mundo del fútbol te está reclamando. Todas estas jugadas no hay ninguna duda, todos están diciendo que es penalti, ¿por qué no abrimos el tema del VAR? El protocolo es muy claro, entra cuando es error claro y manifiesto, pero los árbitros nos acogemos con error claro y manifiesto a lo de Luis Enrique con Tassotti. Para eso no hace falta VAR, hace falta tres árbitros que lo vean. Cuando hay un error, ya es claro y manifiesto", ha sentenciado el árbitro de Carrusel.

🗣️@Itu_Edu confiesa no estar de acuerdo en cómo se está usando el VAR en ciertas acciones 👇 pic.twitter.com/7ILk5V7k97 — Carrusel Deportivo (@carrusel) 17 de marzo de 2019