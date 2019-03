Facebook elimina más de 1,5 millones de vídeos del ataque terrorista en Nueva Zelanda

Facebook ha eliminado más de 1,5 millones de vídeos del ataque en Nueva Zelanda en las primeras 24 horas tras el atentado, según ha informado Mia Garlick, directora de políticas de Facebook para Australia y Nueva Zelanda, citada en un tuit del servicio de prensa de la red social estadounidense.

"En las primeras 24 horas eliminamos 1,5 millones de vídeos del ataque en todo el mundo", ha afirmado. Según ha indicado, 1,2 millones de esos vídeos fueron bloqueados a la hora de subirlos.

"Por respeto a las personas afectadas por la tragedia y las preocupaciones de las autoridades locales, también eliminamos todas las versiones editadas del video", ha señalado.

Según los datos preliminares, un hombre armado entró en la mezquita Al Noor, en el centro de Christchurch, y abrió fuego cuando en el recinto estaban congregadas unas 300 personas. El atacante llevaba un arma automática, ropa militar y varios cargadores.

Más tarde, se comenzó a informar que se habían producido disparos en otra mezquita, la de Linwood, en la misma ciudad. El autor de la masacre había publicado en la red social un largo manifiesto en el que además de explicar el motivo de su ataque (rechazo hacia los inmigrantes y los musulmanes, en particular), grabó fragmentos de la matanza en un vídeo.

Arden quiere abordar el problema con Facebook



Arden ha comunicado anteriormente que la directora operativa de Facebook, Sheryl Sandberg, le ha enviado sus condolencias a raíz de lo ocurrido.

"Ciertamente, he tenido contacto con Sandberg, No he hablado con ella directamente, pero me ha escrito, reconociendo lo que ha ocurrido en Nueva Zelanda", ha explicado la mandataria, al ser preguntada durante una rueda de prensa que si Facebook debería de dejar de hacer directos en la plataforma.

"Es una cuestión que espero poder hablar directamente con Facebook", ha establecido.

Elevan a 50 el número de víctimas del ataque a dos mezquitas en Christchurch

El número de víctimas del ataque perpetrado el viernes contra dos mezquitas en la ciudad de Christchurch se elevó de 49 a 50, informó este domingo el comisionado de la Policía neozelandesa, Michael Bush.

En una rueda de prensa desde Wellington, Bush precisó que una de las víctimas mortales fue hallada en la mezquita de Al Noor, que junto con la mezquita de Linwood fueron escenarios de los ataques que dejaron medio centenar de heridos, de los cuales 36 siguen hospitalizados.