Adrián, el niño que triunfa por lo que dijo en 'La Sexta Columna'

Ha ocurrido en la localidad de Yernes y Tameza, en Asturias. El programa ‘la Sexta Columna’, de la cadena del grupo Atresmedia proyectó este viernes 15 de marzo su nuevo reportaje titulado ‘Viejennials: la nueva tribu’, dedicado a las personas de tercera edad localizados pueblos deshabitados. Pero para las redes lo que ha destacado son los comentarios del único niño de Yernes y Tamezas.

Adrián Beovides, de 13 años, ha alborotado las redes cuando al ser preguntado sobre si desearía que hubiesen más niños en el pueblo respondió: “No…Porque estoy muy a gusto solo sin que nadie me toque los cojones”.

También confesó sin complejos que su “mejor amigo es el perro”. No tiene videojuegos, no juega al futbol ni hace gamberradas, el día a día de Adrián es ayudar a su padre en el campo a la vuelta del instituto: “como, cojo el tractor y vamos a tirar el cuchu (estiércol) de mi padre, No juego a nada”.