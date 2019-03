Un nuevo fármaco retrasa dos años la metástasis en un tipo de cáncer de próstata /

Un nuevo fármaco que retrasa hasta dos años la aparición de metástasis en el cáncer de próstata resistente a castración, es decir, aquel que no responde a tratamientos hormonales para reducir los niveles de testosterona, ha sido presentado este lunes en Barcelona.

El grupo químico y farmacéutico alemán Bayer ha anunciado este nuevo fármaco, llamado darolutamida, que está indicado para pacientes que se encuentran en fases avanzadas de cáncer y que ya han sido tratados con fármacos hormonales de castración químicas pero los cuales ya no surten efecto.

"Son pacientes que no tienen posibilidades de cura radical y en los que la enfermedad está progresando", ha explicado a Efe el jefe del servicio de Urología del Hospital Clínico de Barcelona, Antonio Alcaraz, que ha participado en la presentación europea de los nuevos resultados del estudio fase III Aramis sobre la darolutamida.

El doctor ha aclarado que estos pacientes padecen un tipo de metástasis que no es visible radiográficamente porque "todavía es poco voluminosa" y no ha alcanzado otras áreas como los ganglios limfáticos o los huesos. El estudio de este fármaco demuestra que su estructura química inhibe el crecimiento de las células cancerígenas de la próstata y, además, su uso no condiciona la calidad de vida de los pacientes.

El doctor y profesor de Urología de la Charité University Hospital de Berlín Kurt Miller ha señalado que, con la darolutamida, desaparecen muchos de los efectos colaterales del tratamiento, como la fatiga, los mareos, los desórdenes cognitivos o las fracturas. Ello se debe a que dicho fármaco, que todavía espera la aprobación de las autoridades estadounidenses y de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), no consigue atravesar la barrera hematoencefálica, la capa protectora del cerebro. "El mensaje es claro: trata al paciente lo más pronto posible porque vivirá más y mejor", ha resumido Miller.

El doctor ha agregado que, cuando se apruebe, la darolutamida permitirá mejorar el tratamiento de algunas de las reacciones que experimentan los pacientes con este tipo de cáncer, especialmente la hipertensión, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares gracias a su "alta eficacia" y su "baja interacción farmacológica".

El cáncer de próstata es el tumor más común entre los hombres en Europa y representa la quinta causa de muerte en el mundo, de acuerdo con Europa Uomo, un movimiento que aglutina a 24 agrupaciones de pacientes con esta enfermedad en el continente. Además, según el informe "Las cifras del cáncer en España" de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), se estima que en 2019 serán diagnosticados 34.394 nuevos casos de cáncer de próstata en el país.