James Pallota, presidente de la Roma: "Le di a Monchi el pleno control y está claro que no funcionó"

El presidente de la Roma, James Pallota, se ha pronunciado sobre la polémica salida del que hasta la pasada semana fue su director deportivo, 'Monchi', que fue presentado este fin de semana en su vuelta al Sevilla. Tras una gran temporada en Roma donde lograron llegar a las semifinales de Champions, el segundo año del directivo sevillano no ha sido fructífero, por lo que optó por su salida.

"Cuando leo las entrevistas en las que dice que la propiedad del Roma quería un camino distinto con respecto al suyo y que esta es la razón por la que se fue, me pregunto. ¿Qué habría querido hacer? Me pidió que me fiara de él y que le dejara trabajar a su manera", subrayó contestando a las últimas declaraciones de Monchi sobre su salida de la Roma.

"Le di a Monchi el pleno control para fichar al técnico que quería y a sus colaboradores, para elegir el departamento de captación de talento y fichar a los jugadores que prefería. Al ver los resultados y nuestras prestaciones, está claro que no funcionó", afirmó.

"En noviembre, cuando nuestra temporada iba fatal y todos notaban que el entrenador no podía sacar la reacción del equipo, pedí a Monchi un plan B en el caso en el que la situación empeorara. Pese a ser el único responsable del área deportiva, no tenía un plan B", aseguró.

"Le dimos control total y ahora tenemos más lesionados que nunca y podemos terminar fuera de los mejores tres de la tabla de la Serie A por primera vez desde 2014", sentenció.