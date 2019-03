Bruselas tiene a punto el borrador para la prórroga del 'brexit'

Los jefes de los 27 gobiernos Unión Europea llegarán a Bruselas este próximo jueves dispuestos a otorgar a la primera ministra británica Theresa May una ampliación de plazos hasta el de julio del 2019. Esta es la conclusión del documento al que ha tenido acceso la Cadena SER. El texto, un borrador preparado por los equipos diplomáticos del Consejo UE no incluye fecha precisa aún pero sí dice que la prolongación que se pueda pactar “dejará de tener validez el día 1 de julio”, marcando así un límite claro a las opciones de prorroga con May.

El mismo texto explica que “si el Reino Unido sigue siendo miembro de la UE más allá de esta fecha queda obligado a cumplir todos sus compromisos como miembro”. Los compromisos los regula el Tratado y el documento que han de validar los jefes de gobierno indica que la única manera para evitar elecciones europeas en el Reino Unido sería “con una modificación del Tratado”, modificación que según la experiencia podría necesitar “años para las ratificaciones“. El documento también descarta la negociación del futuro acuerdo comercial mientras dure la prorroga al recordar que la UE sólo puede hacer estas negociaciones “con países terceros “.

El texto, estudiado este viernes pasado por los 27 representantes permanentes de los estados miembros, establece que May debe enviar una carta reclamando la prorroga. Carta cuya recepción debiera concretarse 24 horas antes de la Cumbre Europea, es decir este miércoles, según fuentes diplomáticas.