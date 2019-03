La Junta Electoral da un último plazo de 24 horas a Torra para que retire los lazos amarillos y esteladas

La Junta Electoral Central da un nuevo plazo de 24 horas al president Quim Torra sobre los lazos amarillos y las esteladas. Tras estudiar las alegaciones del President, la Junta ha abierto un nuevo plazo de 24 horas, hasta el miércoles, para que retire ambos elementos de los edificios que dependen de la Generalitat.

Este organismo que vela por la neutralidad electoral rebate una por una las alegaciones formuladas en una carta por el President. En primer lugar, reitera que lazos amarillos y esteladas son símbolos partidistas. Las banderas, como señaló el Constitucional en 2014, y los lazos, señala la Junta, pretenden recordar que dirigentes o candidatos pertenecientes a formaciones políticas en el espacio público.

También desestima el argumento de que quien pide la retirada, Ciudadanos, es un partido político que hace bandera electoral de esta medida. "El restablecimiento de la neutralidad política", señala la Junta, no entraña suponer "una ausencia de imparcialidad, puesto que por ese mismo argumento nuinca se podría estimar una solucitud de esta naturaleza".

La Junta, por último, asegura que no cabe alegar que la retirada no se puede ejecutar porque algunos edificios públicos no están gestionados directamente por la Generalitat. La mayoría dependen de la Presidencia o de alguna consejería y las excepciones se pueden indicar al organo que vela por la neutralidad en los periodos electorales.

En dos ocasiones, la Junta Electoral Central advierte a Torra de las responsabilidades administrativas y, en su caso penales, en que pudiera incurrir si persiste en la desobediancia. La Junta requiere a la delegación del gobierno en Cataluña para que informe sobre si, dentro del plazo previsto, se ha dado cumplimiento al requerimiento.

Torra arriesga una multa de entre 300 y 3.000 euros y, en caso de que se abra una vía penal por desobediencia, hasta un año de prisión y la inhabilitación para cargo público.