Ex altos cargos de Vox: "La dirección nos ordenó camuflar donaciones de empresarios a través de testaferros"

“Entre el 15 y el 17 de diciembre de 2017 nos reunieron a todos los responsables provinciales del partido en Soto del Real; fueron las primeras jornadas de coordinación de VOX. Allí, el vicepresidente y responsable de captación de recursos del partido, Victor González Coello de Portugal, se dirigió a los presentes indicándonos que debíamos ofrecer a los empresarios que quisiesen donar dinero a VOX una vía indirecta para hacerlo sin que su identidad se viese expuesta: utilizar testaferros, parientes o amigos”. Carlos Aurelio Caldito, ex vicepresidente de Vox en Badajoz hasta hace 10 meses, relataba en estos términos a la SER la indicación que, asegura, se dio desde la dirección del partido para la captación de fondos en las distintas provincias.

Según Caldito, la justificación dada entonces por González Coello de Portugal hacía referencia “a los temores que ciertos empresarios pudieran tener a la hora de que alguien pudiera conocer sus simpatías políticas y eso perjudicase sus perspectivas de negocio”.

De acuerdo con el relato de Caldito los líderes provinciales del partido recibieron la consigna clara de dirigirse a “empresarios locales, profesionales liberales o autónomos que pudieran estar receptivos (para donar) y que se buscaran formas de camuflaje” para “vencer sus reticencias”.

Según el que fuera dirigente de Vox en Badajoz, el encargado de dar esta consigna a los presentes, el vicepresidente del partido Víctor González Coello de Portugal, “fue presentado ante los cargos provinciales del partido como alguien de la máxima confianza de Santiago Abascal”.

“Un empresario me dio un sobre con 15.000 euros”

Daniel Molina, que fue presidente provincial de Vox en Toledo hasta hace seis meses ha confirmado a la SER haber recibido la misma directriz por parte del partido. “Si es cierto, se dijo y me he visto involucrado además” asegura. “Se nos dijo que, para evitar que los empresarios tuviesen miedo de quedar asociados a un partido que puede parecer de extrema derecha, los directores del Comité Ejecutivo Provincial cogiésemos el dinero de los empresarios y lo dividiéramos entre gente de confianza y lo metiésemos en el partido”.

Según Molina, en el mes de octubre comunicó a Mazaly Aguilar, vicesecretaria de relaciones institucionales de la ejecutiva nacional de Vox su negativa a aceptar un sobre de un constructor de la zona que quería donar 15.000 euros. “Un constructor me ofreció un sobre y me dijo que ya sabría yo como meterlo. Yo le dije que lo donase él, que yo no iba a cogerlo. Inmediatamente lo puse en conocimiento de Mazaly (Aguilar) y del vicepresidente provincial. Les dije que no iba a cogerlo porque eso no era legal”.

El ex dirigente de Vox en Toledo asegura que dese entonces el partido en Madrid cortó toda comunicación con él y que pocas semanas después fue destituido.

La consigna se repitió en la convención de Valdemoro

Aunque ha pedido expresamente que no se revele su identidad por miedo a represalias dado que sigue vinculado al partido, otro ex alto cargo provincial de la formación de Abascal ha asegurado a la SER haber recibido la misma consigna durante la segunda convención de cargos provinciales que el partido celebró en Valdemoro el 15 de diciembre 2018. Según este ex dirigente provincial, el vicepresidente y responsable de captación de recursos del partido Víctor González Coello de Portugal, repitió la consigna que había lanzado en la convención del año anterior. “Ese fue el mensaje, sí. Que se ofreciese a los empresarios hacer su donación a través de terceros, a través de otras personas”.