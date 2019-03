El extraño caso de la bebé que nació "embarazada" de su hermano gemelo

Mónica Vega supo a los siete meses de embarazo que el bebé llevaba en su interior albergaba otra vida: la de su propio gemelo. El doctor Miguel Parra lo detectó. "Los dos bebés que se formaron no lo hicieron de forma simétrica. Es un bebé que está embarazado de su hermano gemelo, que lo lleva dentro de su abdomen”, ha explicado al programa de televisión 'Los Informantes' que explicado el caso. El caso médico tan poco habitual, solo uno de entre medio o un millón, ha ocurrido en la localidad colombiana de Barranquilla.

La madre no tuvo ninguna complicación con con el embarazo y los doctores no hallaron nada fuera de los normal en los primeros meses. La sorpresa saltó cuando en el tercer trimestre se detectaron dos cordones umbilicales: el de ella, la bebé Itzamara, y otro que conectaba a la bebé con un cuerpo que se había formado en su interior, rodeado también de líquido amniótico.

Sin corazón ni cerebro

La colombiana Vega fue sometida a una cesárea y 24 horas después de haber nacido, Itzamara debió ser sometida a una cesárea igual que su madre. La intervención fue un éxito y la niña y su madre se recuperan favorablemente y su crecimiento continuará con absoluta normalidad, según han indicado los médicos.

Este tipo de casos son poco frecuentes y se los conoce como Fetus in fetu o gemelo parásito y se produce cuando las células que van a conformar a los hermanos gemelos no se dividen en el momento adecuado y los dos embriones crecen de manera asimétrica. Su cuerpo llevaba además de la masa, saco amniótico y un cordón umbilical. Sin embargo, el que sería su hermano gemelo no se alcanzó a formar (no tenía corazón ni cerebro), lo que ponía en riesgo la vida de Itzamara y no tenía posibilidades de sobrevivir.