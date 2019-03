El presidente kazajo anuncia su retirada tras 30 años en el cargo

Nursultán Nazarbáyev ha dirigido Kazajistán, un país rico en petróleo, desde hace 30 años. El anuncio, emitido este martes por televisión en horario punta, ha sorprendido a todos. “He tomado una decisión –comenzó diciendo el todavía presidente- que no ha sido fácil para mí: dimitir como presidente. Este será mi año 30 desde que ocupo la máxima autoridad de este país. La gente me ha dado la oportunidad de ser el primer presidente independiente de Kazajistán”. A pesar de estas palabras, sus repetidas victorias electorales, cuestionadas por la comunidad internacional, se parecían cada vez más a coronaciones.

Nazarbáyev de 78 años, se convirtió en líder del Partido Comunista en Kazajistán mientras todavía era parte de la Unión Soviética en 1989. Poco después fue elegido presidente de la flamante nueva nación, y desde entonces ha ‘ganado’ repetidamente las elecciones con más del 90% de los votos, aunque en todas ellas ha habido acusaciones de fraude. Ha propagado la corrupción en todos los estamentos del gobierno, ha silenciado a los disidentes y viola sistemáticamente los Derechos Humanos.

Pero durante muchos años, fue un gestor que consiguió situar a su país en el liderazgo del desarrollo económico e industrial de la región. En la lista de logros, se le atribuyen el de haber mantenido la estabilidad y la paz étnica en Kazajistan, a costa, en muchas ocasiones, de silenciar a los opositores.

Hace diez años comenzó a introducir tímidas reformas para conseguir que Kazajistán fuera un estado donde hubiera multipartidismo con la puesta en marcha de cambios constitucionales que daban más poder al legislativo.

Nazarbáyev, también es conocido por atraer miles de millones de dólares de inversión extranjera, incluso de nuevas tecnologías ofreciendo acuerdos de protección de inversiones y modernización del país, desconocido en otros países de la región. También son sobradamente conocidos sus estrechos lazos con el Presidente ruso Vladimir Putin. Es miembros de la EAEU (Eurasian Economic Union) una especie de Unión Europea para los países de Asia que incluye Rusia y Bielorusia.

El Presidente del Parlamento Kassym-Jomart Tokayev, será quien asuma el cargo de presidente hasta que termine el mandato el próximo año. Nazarbáyev, no abandonará totalmente el gobierno, dado que continuará dirigiendo el consejo de seguridad, y muchos se temen que su partido Nur Otan que domina el espectro parlamentario, mantendrá su influencia y será incluso quien elija a dedo a su nuevo líder.

Kazajistán tiene una población de 18 millones de personas, pero es el noveno país más grande del mundo con casi dos millones de kilómetros cuadrados, con fronteras con China y Rusia, y unas reservas petroleras que le hacen ser tanto a nivel estratégico como económico, un país a tener en cuenta.

En los últimos meses, ha dimitido el gobierno, después de que el presidente anunciara que se gastaría un paquete de varios miles de millones de dólares en programas sociales y en el pago de aumentos salariales para los funcionarios. También prometió grandes inversiones en infraestructura.