Ya hay país favorito para ganar Eurovisión 2019 (y no, no es España)

Ya se conocen las 41 canciones que se escucharán en la 64ª edición del Festival de Eurovisión el próximo mes de mayo en Tel Aviv. 41 candidaturas, de las cuales seis no tendrán que someterse al veredicto del jurado en las dos primeras semifinales: España, Italia, Francia, Reino Unido y Alemania porque así está acordado desde tiempos inmemorables e Israel por ser el país anfitrión tras ganar el año pasado.

Sin embargo no hace falta esperar a la celebración del festival para conocer qué países parten como favoritos. Eurovisión es un juego muy recurrente en las casas de apuestas que suele servir para tantear qué candidaturas parten como favoritas y cuáles no las tienen todas consigo. Pero ojo, porque todo puede cambiar. La canción tiene un papel fundamental, pero también influye drásticamente la puesta en escena y la actuación en directo el día de la gran final.

A falta de conocer las escenografías y ver a los representantes de cada país probando su valía sobre el escenario, las casas de apuestas ya dan por ganador a los Países Bajos, cuya candidatura está formada por el artista Duncan Laurence y 'Arcade', una balada que está llamando la atención de los seguidores incondicionales del evento musical más importante del mundo.

Rusia y Suecia también despuntan

Rusia sigue muy de cerca a los Países Bajos con un cantante que repite en el certamen: Sergey Lazarev. Ya fue uno de los grandes favoritos en Eurovisión 2016, donde consiguió una meritoria tercera posición con el tema 'You Are The Only One'. Este año intentará quitarse la espinita y lo hará con 'Scream', una de esas baladas épicas que van creciendo hasta explotar con un poderoso estribillo.

Completa el pódium Suecia. Apostar por los suecos es ir a lo seguro dado que son de los pocos que se entregan completamente a Eurovisión. Si no ganan suelen quedar entre los primeros puestos de la clasificación, y todo parece indicar que este año también podrá rozar el triunfo. Para Eurovisión 2019, el país se ha decantado por una composición pop con influencias góspel. ¿El artista? John Lundvik. ¿El tema? 'Too Late For Love'.

España lejos de ser la favorita

Un año más, las casas de apuestas auguran un futuro poco prometedor a España. A día de hoy, Miki y 'La venda' no están entusiasmando en Europa, situándose en la vigésima posición. Esto no significa que los jugadores estén apostando por ese puesto, sino que no consideran que sea una candidatura que pueda ganar el Festival de Eurovisión.