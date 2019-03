Santos Juliá: "Creo que la democracia española es sólida pero la crisis de Estado no hay que tomársela a la ligera"

Desde el desastre del 98 hasta diciembre de 2018, Santos Juliá hace un recorrido por los acontecimientos más destacados del último siglo en Demasiados retrocesos. España 1898-2018, que publica Galaxia Gutenberg. Según Juliá han desembocado en un cuestionamiento de los logros de la Transición, que tiene su origen en las nuevas políticas que se implementaron durante la crisis económica. ¿La democracia está en crisis? se pregunta el historiador. A pesar de que el sistema es sólido y está bien asentado, Santos Juliá cree que hay tomarse en serio el momento que estamos viviendo.

Una democracia puesta en discusión

"Los orígenes están, por un lado, en la crisis de partidos, y por otro, en la recusación de la distribución territorial del poder que se acordó en la Transición. Esa crisis del sistema de partidos comenzó con las manifestaciones de mayo de 2011. Existía una crisis de representación sentida por un amplio sector de la sociedad española y se puso en discusión el régimen del 78". "La evolución de esa crisis nos ha demostrado que la democracia española es lo suficientemente fuerte como para incorporar a esos nuevos partidos al sistema. Ocupan posiciones de poder en ayuntamientos y comunidades autónomas y tienen el camino expedito, otra cosa es que lo recorran o no, para llegar a ser titulares de poderes del Estado central". "Ahora todo dependerá de cómo VOX se incorpore al juego político y de cómo el resto de partidos y de la sociedad española respondan a esta incorporación".

Cataluña, la crítica al sistema desde dentro

"Aquí la crítica no viene de fuera sino que procede de un poder del Estado constituido, que es el que quiebra la Constitución en un acto político. A ese acto la política no ha sabido responder, quien está respondiendo es el Poder Judicial. ¿Y por qué no ha respondido la política del Estado? Porque se está poniendo en quiebra un Estado cuyo sistema político está pasado un momento de extrema debilidad y no ha podido crear un espacio de entendimiento y diálogo para encauzarlo hacia una reforma constitucional. En gran medida porque llevamos cuatro años con gobiernos a los que no sólo les falta autoridad para crear esos espacios de negociación sino porque les falta poder, son gobiernos en minoría, que funcionan de manera interina, que no cuentan con el apoyo de una oposición". "Las condiciones políticas que deberían darse para iniciar ese camino no sólo no existen sino que ni siquiera vislumbramos el momento en el que puedan existir".

El lenguaje del odio

"La competición política se está expresando en unos términos en los que, por recurrirse a discursos extremos, la posibilidad de encontrar un espacio común para abordar un problema de Estado ha desaparecido". "Es un problema de extraordinaria gravedad porque cuando ha habido una fragmentación interna, como ha ocurrido con el nacionalismo catalán, normalmente las luchas por la hegemonía conducen a una radicalización de la política, es decir, el odio hacia el contrario se ha extremado". "Está pasando igual con la derecha española. Es verdad que ha habido enfrentamientos muy duros entre Aznar y Felipe González y que se ha arrastrado ese recurso a la ilegitimidad del adversario pero nunca ha habido este odio manifiesto expresado como felón o traidor. Esto rompe la posibilidad de un encuentro que necesariamente tiene que ser mayoritario". "Estos lenguajes de odio propios de la política no habían surgido de esta manera hasta estos últimos años".

El fenómeno VOX y el PSOE como mal menor

"El primer efecto de la irrupción de VOX en el panorama político es haber convertido a Ciudadanos en un partido que compite por la extrema derecha, ellos que se habían presentado como un partido liberal y socialdemócrata. Utilizo palabras de Manuel Azaña cuando decía que la derecha española estaba entrando en una confusión desbaratada. Han entrado en un discurso que les va a costar. Para evitar el sorpasso del Partido Popular se han tirado de hoz y coz a la extrema derecha y han desertado el espacio en el que se definían las mayorías en España". "Veremos lo que pasa con VOX en las elecciones pero, entre tanto, lo que sí ha hecho ha sido crear una tensión en el sistema como no hizo Podemos. Ahora el sistema es pluripartidista pero con una característica que es la que históricamente ha conducido a enfrentamientos civiles, el odio al adversario que le convierte en el enemigo a destruir".

"El PSOE puede ser beneficiario de lo que le está ocurriendo a los demás partidos. Tras la crisis de dirección, el PSOE no se ha caracterizado por la construcción de un discurso propio. No ha habido discusiones dentro del partido que hayan llegado a sus votantes. Si no que se han tomado decisiones que estaban dispuestos a cambiar si cambiaban las circunstancias". "La confusión que hay a su alrededor ha dejado un terreno desierto para la clase media no conservadora, no revolucionara, liberal y democrática". "Es posible que la aparición de VOX sirva para arañar votos al PP y para que ese sector que se ha abstenido [como ocurrió en Andalucía] se pase al PSOE como mal menor".

La política como espectáculo

"En una situación como la actual no es insólito que los votantes muestren un rechazo a lo establecido. Fue en parte lo que pasó en 2014 con Podemos. Puede que igual que en un momento benefició a Podemos ahora beneficie a VOX". "Esto no ha sido siempre así. Históricamente en España siempre se ha votado mucho más moderado. Ahora no, el voto es mucho más volátil. Eso hace que crezca la política como espectáculo, que atrae más por la cara del que se presenta que por un programa electoral". "Ahora ya no es casualidad que el líder que ha sido votado por la masa rompa la mediación de partido y nombre a los candidatos porque han sido destacados entrenadores o porque han tenido mucha presencia en los medios".