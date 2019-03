Raúl Martín Presa: "En 2016 sufrimos dos acciones cuanto menos sospechosas de un jugador nuestro"

El presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, se despachó a gusto en rueda de prensa en la presentación de Paco Jémez como nuevo entrenador del Rayo Vallecano.

El empresario español dejó claro que, bajo su punto de vista, hubo varias irregularidades durante la campaña 2015/2016 en la cual el Rayo Vallecano terminó descendiendo a Segunda. De hecho, una de esas irregularidades, según Martín Presa, fue realizada por parte de uno de sus jugadores.

El presidente del Rayo se despachó a gusto en rueda de prensa. "Lo que sucedió en El Molinón... cosas que no deben suceder en un deporte limpio, nos llevó a Segunda. Pero hasta ese día la lealtad, profesionalidad y responsabilidad con el club fue máxima por parte de este señor. Y por eso está aquí. Responsabilidad y lealtad que no tuvieron algunas personas en este club, y por eso esas personas, estando yo, jamás estarán aquí (Felipe Miñambres). Si bajamos tiene que ser como bajamos el año con todo el dolor, pero como bajamos en la segunda vuelta. Que se nos adelanta un rival directo como el Sporting y luego igualamos por dos veces. Que se nos adelanta otro rival directo en dos acciones cuanto menos sospechosas de un jugador nuestro, que a mí me gusta hablar muy claro, en Granada y nos reponemos. Y con todo lo que pasó en Anoeta, pues porque Manucho no acertó a meter 20 centímetros más abajo un remate de cabeza, pero morimos en su área intentándolo. No podemos bajar en 40 minutos el otro día en Villarreal no atacando la portería contraria o como nos pasó en 26 minutos en Getafe. Vamos a hacer todo lo posible con Paco para no bajar".