Messi, confirmado en el once titular de Argentina ante Venezuela

Leo Messi será titular este viernes en el amistoso que disputará Argentina contra Venezuela, en el Wanda Metropolitano de Madrid, según confirmó el técnico Lionel Scaloni, que anunció la alineación. El seleccionador dijo que la Albiceleste comenzará con Franco Martínez; Gonzalo Montiel, Gabriel Mercado, Juan Foyth, Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Gonzalo "Pity" Martínez.

El partido contra Venezuela (21.00 horas /20.00 GMT) será el penúltimo que disputará Argentina antes de la Copa América -el martes jugará contra Marruecos- y supone el regreso de Messi a la Albiceleste, casi 9 meses después de que fuese eliminado por Francia en los octavos de final del Mundial de Rusia.

Scaloni dijo que Messi no completó el entrenamiento por precaución, pero estará en el once inicial ante Venezuela. "Leo está en un momento de la temporada importante, donde la fatiga se siente, no solo él sino muchos jugadores y eso hay que tenerlo en cuenta", explicó.

Respecto al encuentro frente a Marruecos en Tánger, que cerrará la preparación argentina antes de la Copa América, Scaloni aseguró que, de momento, cuenta con Messi, pese a los rumores que apuntaban a que sería liberado para ese partido. "Nosotros liberamos a los jugadores cuando tienen algún problema o hay riesgo, como el caso de Di María u Otamendi. Mañana, él está disponible y lo que pasa después no lo puedo decir, porque es el futuro", aseguró.